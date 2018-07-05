Gürcistan sınırında, Karadeniz'in eşsiz doğasında damla bal projesi

--Bitki çeşidinden ve arının çiçekten polen alamasından detay.

--Ekibin kovanların kontrol etmesi

--Üretici Ersin Dalkıran ile üretim ve bitki türü hakkında ve cam petek hakkında bilgi vermesi

--Veteriner,Birlik başkanı ve üretici İbrahim Aydın ve bir köylü ile rop

--Kura çekiminden detay.

--Bir köylü ile röp

--Arıcılar Birliği Bşk.İbrahim Durmuş,

-- Orman Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi ile proje hakkında rop.



( ARTVİN )- Artvin'in Borçka ilçesinde 2018 yılı Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamı hibe olmak üzere 50 aileye bin adet arı kovanı dağıtıldı ARTVİN



- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Borçka ilçesinde 2018 yılı Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamı hibe olmak üzere 50 aileye bin adet arı kovanı dağıtıldı. Borçka Orman İşletme Lokalinde Gürcistan’a Sınır komşu olan Camili’de (Macahel) bal üretiminin artırılması amacıyla Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi başkanlığında yapılan törene, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Sibel Gürsoy, Borçka Orman İşletme Müdürü Recep Aydemir, Camili Orman İşletme Şefi Mehmet Biçerer, Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, ve orman köylüleri katıldı.

Arı kovanı talep etmek için Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği üyesi olmak, Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerine müracaat etmek gerektiğini belirten Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi, “Bizim için arıcılık çok önemli. Artvin’in bütün ilçelerinde çalışma yapıyoruz. Kuradan geçen çiftçilerimize eğitimler verilecek. Çünkü teknolojinin de vereceği bir destekle arıcılık yapılmasını istiyoruz. Arılar çocuk gibidir. Bakmazsan ölürler. Çok ilgi isterler. Eğitim olmadan yapılacak meslek değildir” dedi.

Yapılan kura çekimleri sonrası yetkililer, köylerdeki bal üreticilerinden satın alınan kovanları kontrol ederek hak sahiplerine teslim etti. 1 milyon 455 bin 843 TL ORKÖY desteği Orman köylülerinden gelen taleplere göre proje kapsamında bulunan Borçka ilçesi Camili Mikro Havzasındaki Düzenli, Maral, Camili, Efeler, Uğur ve Kayalar köylerinde bir aileye, 20’şer adet ‘Arılı Kovan ve Elektroşoklu Çit Sistemi’ olarak uygulanan Arıcılık Projesi ile 50 aileye toplam 1 milyon 455 bin 843 TL olmak üzere tamamı hibe ORKÖY desteği verildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamı hibe 2 milyon 789 bin TL ile bu tutarın üzerine çıkmayı da planlayarak verilecek ORKÖY desteği ile Artvin’de orman köylüsünün yanında ona destek olmayı planlıyor. (ZA-ÖS-Y)

