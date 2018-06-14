Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - MUĞLA

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - MUĞLA

- Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - Akyaka detay - Sahillerden detayGüney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu - Ramazan Bayramı nedeniyle bölgeye gelen tatilciler, serinlemek için sahillere adeta akın edince plajlarda yoğunluk yaşandı - Muğla 'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldüMUĞLA (AA) - Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve ilçelerine gelen tatilciler, hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek için sahillere adeta akın etti.Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı. Muğla ve ilçelerindeki sahiller, sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmaya çalışanlar ve eğlenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu. Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih eden vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.Bodrum ilçesinde de Ramazan Bayramı öncesinde sahillerde yoğunluk yaşandı.Tatillerini geçirmek için Bodrum'u tercih edenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü ilçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, cadde ve sokaklara ise sakinlik hakim oldu.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Hava Sıcaklığı Yamaç Paraşütü Gezin Salda 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Drakula Trabzon'da Ortaya ÇıktıDrakula Trabzon'da Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı