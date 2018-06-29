- Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya çalıştığı iş yerinde araç lastiği değiştirmesinden detay - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya, araca lastiği takması - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya iş yerinde mesai arkadaşlarına çay getirmesi ve çay içmesinden detay - Boksörcülerin antrenman yapması - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya'nın kum torbası ile antrenman yapması - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya'dan detay - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya'ın antrenörü ile çalışma yapması - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya ile röp. - Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya traktör lastiği ile antrenman yapması - Boks Antrenörü Eyyüp Sezgin ile röp. - Boksörlerden toplu görüntü Gündüz lastikçi akşam boksör - Muş 'ta 5 yıl önce boksa başlayan milli sporcu Yunus Emre Sertkaya, Türkiye Şampiyonası'nın ardından Avrupa yıldızlar şampiyonluğunu hedefliyor - Milli sporcu Sertkaya: - "Lastikçide çalışıyorum. Ağır bir iş olduğu için boksa da faydası olduğunu düşünüyorum. Hem çalışıp aileme katkı sağlıyorum, hem de antrenman yapıyorum. Hedefim bu yılki Avrupa Şampiyonası'nda derece getirmek"MUŞ (AA) - Muş 'ta arkadaşının tavsiyesi üzerine 5 yıl önce boksa başlayan ve gündüzleri lastikçide çalışan milli sporcu Yunus Emre Sertkaya, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na hazırlanıyor. Muş Spor Salonu'nda akşamları Boks Antrenörü Eyyüp Sezgin'in gözetiminde traktör lastiği, kum torbası ve halatla sıkı antrenman çalışması yapan Sertkaya, gündüz de lastikçide çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Geçen yıl Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Sertkaya'nın hedefi, bu yıl 16 - 22 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Rusya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde etmek. - "Lastik işinde çalışmak boksa da faydalı"Milli sporcu Sertkaya, yaptığı açıklamada, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine boksa başladığını söyledi.
Yaklaşık 5 yıldır boks yaptığını, antrenmanlarda aralıksız çalıştığını anlatan Sertkaya, "Bu yıl Avrupa Şampiyonası var. Ona çok dikkatli hazırlanıyoruz. İnşallah ülkeme iyi bir derece getireceğim. 2015 - 2016 yıllarında Türkiye üçüncüsü oldum. 2017 yılında Türkiye şampiyonluğum var. Lastikçide çalışıyorum. Ağır bir iş olduğu için boksa da faydası olduğunu düşünüyorum. Hem çalışıp aileme katkı sağlıyorum, hem de antrenman yapıyorum. Hedefim bu yılki Avrupa Şampiyonası'nda derece getirmek." ifadesini kullandı. - "Rusya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek"Boks Antrenörü Sezgin de 19 yıldır boks sporuna hizmet ettiğini ifade etti. Bu yıl Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na 5 sporcu ile hazırlandıklarını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:"Yunus Emre geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yapılan milli takım kampında başarılı olup Romanya'da ülkemizi başarıyla temsil etti. Bu yıl yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na yine büyük bir azimle hazırlanıyor ve oradan da şampiyon olup Rusya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ülkemizi iyi bir şekilde temsil edecektir."Sezgin, Yunus Emre'nin imkansızlıklar içinde boksa devam ettiğini vurgulayarak, "Yunus Emre'nin babası kamyon şoförü. Yıllardır babası birçok imkansızlığa rağmen oğlunu antrenmanlara gönderiyor." dedi. - Kamyon lastikleriyle antrenmanBoks antrenmanlarının çok zevkli bir şekilde geçtiğini belirten Sezgin, sözlerini şöyle tamamladı:"Kışı sert geçen bir ilde yaşıyoruz. Bu nedenle çocuklarımız özellikle kışın kapalı alanda antrenman yapmaya mecbur. Onun için salonumuzda antrenman çeşitliliğini ne kadar arttırırsak, çocuklarımız antrenmanda daha çok zevk alır. Antrenman salonumuza özellikle atıl durumda olan lastikçileri getiriyoruz. Lastiklerle crossfit antrenmanları yaptırıyoruz. Halatları salonumuza monte ettik.Traktör lastiğiyle ayak ve kollara yönelik kuvvet çalışmaları yaptırıyoruz. Bunlarla ayak güçlerini attırıyoruz. Ayrıca kamyon lastikleriyle fırlatma çalışmalarımız oluyor."