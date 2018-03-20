Gölcük Tabiat Parkı her mevsim ziyaretçi çekiyor - ISPARTA
- Gölcük Tabiat Parkı'ndan görüntüler - Göl kıyısında gezen ziyaretçilerden detaylar - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ile röportaj - Doğa fotoğrafı çeken ziyaretçi - Ziyaretçilerle röportajlarGölcük Tabiat Parkı her mevsim ziyaretçi çekiyor - Isparta 'da 58 endemik bitki ve 102 kuş türünü barındıran Gölcük Tabiat Parkı, yaz kış turistlerin uğrak noktası oldu - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Kamil: - "Buraya gelen insanlar tabiatın organik yapısını görüyor hatta her şeyiyle duyguları bile organik oluyor diyebilirim. İnsanlarımızı huzurun adresi, huzurun odak noktası Gölcük Tabiat Parkı'mıza davet ediyoruz" - "Şu anda deniz, kum, güneş üçlüsünden bezmiş insanlar artık tabiata, doğanın kalbine, huzuruna, havasına, yeşilliğine atılmak istiyor"ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta 'da 58 endemik bitki ve 102 kuş türünü barındıran Gölcük Tabiat Parkı, yaz kış turistlerin uğrak noktası oldu."Huzurun odak noktası" olarak adlandırılan, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerine 59 bin 250 dekarlık yeşil alanıyla tabiatın renk cümbüşünü yansıtıyor. 58 endemik bitki ve 102 kuş türünü barındıran Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde farklı balık türleri bulunuyor.Etrafındaki volkanik tepeciklerle de dikkati çeken tabiat parkı, misafirler için doğa yürüyüşü yapma, bisiklet sürme, sportif olta balıkçılığı, yaban hayatının izlenmesi gibi imkanlar bulunuyor. Alanda yılkı atlarının varlığı ve bunların izlenebilme olanağı da büyük ilgi görüyor.Yaz ve kış aylarında farklı manzarasıyla ilgi gören Gölcük Tabiat Parkı, doğa fotoğrafçılarına da farklı enstantaneler sunuyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliklerle bezenen Gölcük Tabiat Parkı'nın hem yaz hem de kış aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti. Tabiat parkına gelenlerin burada oldukça mutlu olacağını aktaran Kamil, "Bu aylarda hafta sonları tıklım tıklım oluyor. Bitki ve hayvan türleri açısından oldukça zengin ve güzel bir alan. Ziyaretçiler burada yaban hayatı izlemesini ve takibini yapılabiliyor. Ayrıca bilimsel çevrelerce yaban hayatının araştırılması bakımından çok büyük fırsatlar da sunuyor. Onlarla her zaman iş birliği içerisinde olarak bu alanları kendilerine açıyoruz." diye konuştu. Kamil, ziyaretçilere en kaliteli hizmeti vermek için sürekli çalışma ve denetim yaptıklarını ifade etti. - Tabiat turizmi için önemliSon zamanlarda tabiat turizminin geliştiğini, bu kapsamda tabiat parklarına daha çok turist çekebilmek için özel çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kamil, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'tabiat turizmi' projesi başlatıldı. Şu anda deniz, kum, güneş üçlüsünden bezmiş insanlar artık tabiata, doğanın kalbine, huzuruna, havasına, yeşilliğine atılmak istiyor. Tabiat turizm master planlarını 81 ilimizde yaptık. Burada daha iyi faaliyet gösterebilmek için tabiat turizmi eylem planları hazırladık. Bu planlarla Antalya'ya gelen 10 - 15 milyon turistin yüzde 10 - 15'ini korunan alanlarımıza ve bölgelere çekmek için faaliyetler yürütüyoruz. Çalışmalarımız neticesi ziyaretçiler buraya daha kolay geliyor ve işlerini, günün yorgunluklarını şehir stresini burada atarak evlerine huzurlu dönebiliyor."Gölcük Tabiat Parkı'na gelenlerin tabiatın organik yapısını burada gördüğüne işaret eden Kamil, "Hatta her şeyiyle, duyguları bile organik oluyor diyebilirim. İnsanlarımızı huzurun adresi, huzurun odak noktası, Gölcük Tabiat Parkı'mıza davet ediyoruz. Bisikletçileri, fotoğrafçıları, yaban hayatını seven insanlarımızı bu alanlara bekliyoruz. Bu alanlarda insanlarımıza en iyi hizmeti vermek için her türlü turizm faaliyetlerini için her şey hazır." dedi. Kamil, mobil uygulamaları sayesinde buraya gelen turistin tüm bilgileri önceden öğrenme şansı elde ettiğine değindi.Parka arkadaşlarıyla geldiğini belirten turistlerden Hamza Turan, tabiatın güzelliğine hayran kaldıklarını, doğa ile iç içe harika bir zaman geçirdiklerini ifade etti. Musa Saylam da tabiat parkını çok beğendiğini ve mutlaka gelinip görülmesi gereken bir nokta olarak değerlendirdiğini belirtti. Saylam, "İnsanlar alışveriş merkezlerini gezmek yerine, burada doğayla iç içe olmalı. Burası gerçekten güzel bir yer." dedi. Şehir merkezinden bisikletle tabiat parkına geldiğini söyleyen Beyza Güler Uğurcan da ortamın çok güzel olduğunu vurguladı.Güler, "Manzarası ve gölü güzel. İyi vakit geçirdik, herkesin burayı görmesi lazım." diye konuştu. Tahir Sarıkayalı da tabiat parkında iyi bir çalışma yapılarak güzel bir ortamın oluştuğunu aktararak parkın mutlaka görülmesi gerektiğini kaydetti.