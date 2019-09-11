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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gezginler Nuh'un Gemisi keşfinin yıl dönümünde buluştu (1) - AĞRI

Gezginler Nuh'un Gemisi keşfinin yıl dönümünde buluştu (1) - AĞRI

- Kültür Bakanlığı Ağrı İl Kültür Müdürlüğünün düzenlendiği geziden görüntüler - İshakpaşa Sarayından görüntüler - Gurubun İshakpaşa sarayını gezmesi - Grup üyelesi Cem Sertesen'in konuşmasıAĞRI - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisi, keşif yıl dönümünde keşfi yapan Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın kızı ile torunun da aralarında bulunduğu gezginleri ağırladı. (1)

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