Gezginler Nuh'un Gemisi keşfinin yıl dönümünde buluştu (1) - AĞRI
- Kültür Bakanlığı Ağrı İl Kültür Müdürlüğünün düzenlendiği geziden görüntüler - İshakpaşa Sarayından görüntüler - Gurubun İshakpaşa sarayını gezmesi - Grup üyelesi Cem Sertesen'in konuşmasıAĞRI - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisi, keşif yıl dönümünde keşfi yapan Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın kızı ile torunun da aralarında bulunduğu gezginleri ağırladı. (1)
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