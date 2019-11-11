Geniş güvenlik önlemleri altında 6 bin fidan dikildi

-kaymakamın ağaç dikmesi,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geniş güvenlik tedbirleri arasında 6 bin fidan toprakla buluştu. Türkiye'de ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2 bin 23 noktada dikilen 11 milyon fidanın 6 bini, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprakla buluştu. Törenle gerçekleşen fidan dikiminde zırhlı araçlar eşliğinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ağaç dikim programı, 27 Temmuz 2019'daki orman yangınında yaklaşık 20 hektar alanda ağaçların kül olduğu Ağalarobası Mahallesi'nde gerçekleşti. Yangının ardından geçen 2.5 aylık zaman içerisinde, bugün dikilen 5 bin 500 fıstık çamı ve 500 kara selvi ile birlikte bölgede dikilen ağaç sayısı 46 bine ulaştı. Yanan bölgenin tamamen ağaçlandırılabilmesi için ise toplamda dikilecek fidan sayısının 200 bin olacağı belirtildi. İslahiye Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen programa İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Tahta, İlçe Sağlık Müdürü Ayhan Gülşen, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürleri ve çeşitli kurumlardan 700 personel ve öğrenciler katıldı.





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