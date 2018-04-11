Genç sporcunun hedefi olimpiyat şampiyonluğu - AFYONKARAHİSAR
- Bedensel engelli sporcu Meryem Betül Çavdar'ın antrenmanından detay görüntüler - Meryem Betül Çavdar ile röportajGenç sporcunun hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Afyonkarahisar ’da yaşayan bedensel engelli 18 yaşındaki tekvandocu Meryem Betül Çavdar, üniversite ve olimpiyat şampiyonluğu hayaline ulaşmak için hem derslerinde hem de antrenmanlardaki gayreti ile dikkati çekiyor - Milli tekvandocu Meryem: - "Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak ülkemin bayrağını dalgalandırmak, milli marşımızı okutmak istiyorum" - "Bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Kazandığım takdirde hem üniversite eğitimine hem de spora devam edeceğim. Hedeflerime ulaşmak için çok çalışıyorum"AFYONKARAHİSAR (AA) - MUSTAFA BAYER - Afyonkarahisar 'da yaşayan bedensel engelli 18 yaşındaki tekvandocu Meryem Betül Çavdar, üniversite ve olimpiyat şampiyonluğu hayaline ulaşabilmek için hem derslerinde hem de antrenmanlardaki gayreti ile dikkati çekiyor.Çavdar ailesinin iki kızından biri olan, lise öğrencisi Meryem, sağ kolunun tam gelişmemesinden kaynaklı bedensel engeli ile dünyaya geldi.Ortaokulda henüz 13 yaşındayken sınıf arkadaşının tavsiyesi ile tekvandoya başlayan Meryem, arkadaşının çalışmaları bırakmasına rağmen spora devam etti. Kaan Spor Kulübü'nde engelli tek sporcu olarak çalışmalarına devam eden Meryem, diğer sporcularla sürdürdüğü çalışmalarının karşılığını Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları ile aldı.Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladıktan sonra hayata bakış açısının değiştiğini söyledi.
- Türkiye'deki başarılar milli takımı getirdiTekvandoyu çok sevdiğini ve önünde uzun bir spor hayatı olduğunu belirten Meryem, şöyle konuştu:"Sporla uğraştığım için kendimi çok zinde hissediyorum. 2016 yılında Nevşehir'de katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında üçüncü, 2017'de Ankara'daki şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. Bu başarıdan sonra milli takıma seçildim. Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada dünya üçüncüsü oldum. Dünya Oyunları Para - Tekvando Müsabakaları'nda altın madalya aldım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Avrupa Para - Tekvando Şampiyonası'nda yine altın madalya kazandım. Bu yıl ise Fas'ın Agadir kentinde düzenlenen Afrika Açık Para - Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. Bu başarıların ardından artık olimpiyatlara da katılabileceğim. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak ülkemin bayrağını dalgalandırmak, milli marşımızı okutmak istiyorum."Meryem, haftada 4 gün spor salonuna gittiğini, çalışmalarını günde 2 saat antrenmanla devam ettirdiğini dile getirdi.Sporda ve eğitim hayatında en büyük desteği ailesinden gördüğünü ifade eden milli tekvandocu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ailemin desteği ile tekvandoya başladım. Hem eğitim hem de sporda zaman zaman zorlansam da ailemin sayesinde üstesinden gelerek, daha iyi hırslanıyorum. Akşamları antrenmanda engelli olmayan arkadaşlarımla çalışıyorum. Avantaj ve dezavantajımın neler olduğunu daha iyi anlayabiliyorum. Milli takıma seçilmem benim için gurur verici. Spora başladığımda milli takım sporcusu olacağım aklımın ucunda bile yoktu. Zamanla milli takıma seçilmenin önemini anladım." - "Kendi kategorimde yarışmak için 5 kilo verdim"Meryem, tekvandonun zor bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Kendi kategorimde yarışmak için 5 kilo verdim. Bunu 2020'ye kadar korumak zorundayım. Yurt dışında bu kategoride yarışan en genç bayan sporculardan biriyim." diye konuştu. Okulunun da her zaman kendisine destek vermesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan sporcu, "Şampiyon olduğum zaman okulumda beni gururlandıran etkinlikler yapılıyor. Bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Kazandığım takdirde hem üniversite eğitimine hem de spora devam edeceğim. Hedeflerime ulaşmak için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı. - "Engeli olanlar kesinlikle evde oturmasın"Engeline rağmen hayata küsmediğini anlatan Meryem, şunları kaydetti:"Bazı aileler çocuklarını engelli diye dışarıya çıkarmıyor. Ben evde oturmayıp, sporla uğraşıyorum. Dezavantajımı avantaja çevirdim. Kolumdan dolayı çevremde farklı bakışlara maruz kalıyordum. Bu da beni çekimser yapıyordu. Bir şeyler başardıkça kolumun engel değil bir onur olduğunu düşündüm. Başkalarının yapamadığını yapabiliyorum. Şimdi çevremdekilerin 'bu kız şampiyonmuş, yetenekliymiş' dediklerini duyuyorum. Engeli olanlar kesinlikle evde oturmasın, mutlaka bir sporla ilgilensin."Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü İsmail Bulduk da Meryem ile 5 yıldır çalıştıklarına işaret ederek, " O başarılı bir sporcu. Tekvandoya yatkınlığını iyi kullanıyor. Çok genç bir sporcu, bu yıl 18 yaşına girdi. Önünde çok uzun bir spor hayatı var. 2020, 2024 ve 2028 olimpiyatlarına katılma şansı var. Bu sporda dünyanın en iyisi ve örnek sporcu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.