Gelinlere motifleri kına ile resmediyor - ESKİŞEHİR
- Kınadan yapılan motiflerin detay görüntüleri - Feyza Özkeçeci'nin konuşması - Geçici kına dövmesi yaptıran Melike Sever'in konuşması Gelinlere motifleri kına ile resmediyor - Geçmişten günümüze gelen özellikle el ve ayakları boyamak, saç renklerini değiştirmek için kullanılan kına, Eskişehir 'de geçici dövme yapan genç bir kadının da geçim kaynağı oldu - Güzel sanatlar fakültesi mezunu kına dövmecisi Özkeçeci: - "Genellikle kına gecelerine, nişanlara çağrılıyorum. Çalışırken hem eğleniyorum hem de kazanıyorum. Yaptığım uygulama bir yapıştırma değil. Kalem gibi hazırladığım kınalarla el ve kollara, boyuna, ayaklara, sırta ressam gibi özel çizimler yapıyorum"ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir 'de Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Feyza Özkeçeci'nin, Anadolu'da daha çok evlenen kızlar ve askere gidecek gençlerin avuçlarına yakılan kınayla geçici dövmeler yapıyor.Adını bitkisinden aldığı ve ilk olarak çölde yaşayan Bedevilerin ciltlerine serinlemek amacıyla sürdükleri bilinen kına, daha sonra estetik görüntü sağlayabilmek amacıyla sadece avuç içine ve saçlarda kullanılır hale geldi. Anadolu'da evlenen kızların ve askere gidecek gençlerin avuçlarına ve kurban edilecek hayvanların sırtına sürülen kına, geçici dövmeler için aranan bir malzeme oldu.Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Feyza Özkeçeci, kına ile yapılan geçici dövme işini geçim kaynağı haline getirdi.Bir arkadaşının 5 yıl önce eline yaptığı geçici kına dövmesini çok beğenen Özkeçeci, araştırdığı bu işin inceliklerini öğrendi. 4 yıldır ekmeğini kınadan çıkaran Özkeçeci, kalem şekline getirdiği sıvı kınaları el, kol, boyun, sırt ve ayaklara farklı motiflerle işleyip, müşterileri olan gelin adaylarını mutlu ediyor.Mesleğinin zor ve sabır gerektirdiğini dile getiren Özkeçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizgi film ve animasyon yerine geçimini kınadan elde etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
İnsanların çoğunun, sevmediği mesleklerde çalıştıkları için mutsuz olduğunu savunan Özkeçeci, kına ile uğraşmaktan keyif aldığını dile getirdi.Özkeçeci, kına işi için başta ailesinin çok destek vermediğini anlatarak, "Ailem eğitimini aldığım mesleği yapmamı istiyordu. Hatta bu işten kazanç elde edebileceğimi düşünmüyorlardı. Şimdi çevrelerindeki insanlara kartvizitimi dağıtıyorlar." dedi. Yaptığı geçici dövmelerde kullandığı kınanın tamamen doğal olduğunu belirten Özkeçeci, "Kınayı uyguladığınızda zaten rengi size tanıdık gelecektir. Doğal kına ile yaptığım dövmeler, 10 - 15 gün sonra tamamen siliniyor." diye konuştu. - "Hem eğleniyorum hem de kazanıyorum"Özkeçeci, "mesai saati" diye adlandırılan zaman diliminin kendisi için eğlence zamanı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"Genellikle kına gecelerine, nişanlara çağrılıyorum. Böyle olunca da çalışırken hem eğleniyorum hem de kazanıyorum. Yaptığım uygulama bir yapıştırma değil. Kalem gibi hazırladığım kınalarla el ve kollara, boyuna, ayaklara, sırta sanki ressam gibi özel çizimler yapıyorum. Tabi sadece gelinler istiyor demek yanlış olur. Kına gecelerinde teyzeler de sıraya giriyor. Genç kızların da ilgisi bu sanata arttı. Özellikle aile dövmeye izin vermiyorsa, bana geliyorlar."Türkiye'de devletin sanat kollarına çok fazla destek verdiğini anlatan Özkeçeci, "Devletimizin sanata ve sanatçıya verdiği değeri görüyoruz. Fakat kına ile alakalı kurs ya da mesleğin geliştirilmesi kapsamında bir çalışma yok. Türk kültüründe önemli yeri olan kına ile alakalı meslek sanatçıları yetiştirilebilir." ifadelerini kullandı.Geçici kına dövmesi yaptıran Melike Sever de "Geçici olması, daha sonra tekrar farklı bir modeli yaptırabiliyor olmaktan dolayı daha fazla ilgimi çekiyor. Feyza Hanım ilk yapmaya başladığında 'acaba' dedim kendi kendime. Çünkü bu iş kolay bir iş değil. Fakat bittiğinde çok mutlu oldum." diye konuştu.