Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor - KAYSERİ

Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor - KAYSERİ

- Geleneksel oyuncakların yapımından detay görüntüler - Oyuncaklardan detay görüntüler - Ali Akbey ile röportaj - Çocukların ahşap oyuncaklarla ilgilenmesiGeleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor - Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı Ali Akbey, el emeğiyle ahşaptan yaptığı geleneksel oyuncakları yeni nesille buluşturuyor - Ali Akbey: - "Cambaz, şehzade oyuncağı, Hacivat - Karagöz, kaynana zırıltıları, topaç ve davul gibi oyuncaklar var. Birçok oyuncak var ama oyuncak da insanla gelişen bir şey. Yeni jenerasyona zeka oyuncakları yapmak gerekiyor. Milli kültürümüzden beslenerek tahta ile buluşturup oyuncaklar yapıyoruz"KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı ve geleneksel ahşap oyuncak ustası Ali Akbey, geleneksel oyuncakları yaşatmaya çalışıyor.Ankara'da yaşayan ve 1. Ulusal El Sanatları Festivali için Kayseri 'ye gelen 46 yaşındaki Ali Akbey, yaklaşık 20 yıldır ağaçlara şekil vererek oyuncak yapıyor.Ali Akbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı işten zevk aldığını ve bir sanatçı olarak tarihi yaşattığını belirtti.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 1635 yılında Eyüp'te 100'e yakın oyuncakçı bulunduğunu söylediğini aktaran Akbey, kendisinin de Eyüp oyuncakçılığı geleneğini sürdürdüğünü söyledi.

Eyüp'te atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla bir oyuncak sektörünün geliştiğini anlatan Akbey, Sanayi Devrimi’yle Eyüp oyuncakçılığının sona erdiğini belirtti.
Unutulmaya yüz tutan oyuncakları tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalıştığını dile getiren Akbey, şöyle konuştu:"Benim ağabeyim marangozdu. Çocukluktan beri ahşaba bir yakınlığımız var. Oyuncak yapmaya başladım ve biraz da araştırmalarım sonucunda farklı ağaçlar ve tekniklerle birçok oyuncağı yapabildim. Cambaz, şehzade oyuncağı, Hacivat - Karagöz, kaynana zırıltıları, topaç ve davul gibi oyuncaklar var. Birçok oyuncak var ama oyuncakta insanla gelişen bir şey. Yeni jenerasyona zeka oyuncakları yapmak gerekiyor. Milli kültürümüzden beslenerek tahta ile buluşturup oyuncaklar yapıyoruz. Bu oyuncakları gördükleri zaman çocuklar ilgi duyuyor ve oynamaya başlıyor."Akbey, ahşabın doğasında güzel olduğunu ve ona şekil vererek oyuncak yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Çocukların en çok cambaz, topaç ve Hacivat ile Karagözü sevdiğini anlatan Akbey, fiyatların 5 ila 60 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Muhabir El Sanatları Geri Dönüşüm Ahşap Oyuncak Cambaz 

İlgili Foto Galeriler
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Otogarda Gidiş Yoğunluğu Devam EdiyorOtogarda Gidiş Yoğunluğu Devam Ediyor
Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 YaşındaKafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
İstanbulda Sağanak Yağış Etkili Olduİstanbulda Sağanak Yağış Etkili Oldu
8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı