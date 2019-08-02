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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
GastroAntep Festivali'ne doğru - GAZİANTEP

GastroAntep Festivali'ne doğru - GAZİANTEP

- Slayt sunumundan detay - GastroAntep Festivali'nin tanıtım toplantısı - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşması - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşmasıGastroAntep Festivali'ne doğru - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Londra, New York, Paris, Milan, Dubai'nin yanına Gaziantep 'i de koydurursak bu işi başarmış olacağız. Büyük düşünerek hedefe kilitlenmeliyiz, gastronomi turizminin yeni oyuncusu olmalıyız"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin gastronomi turizminin yeni oyuncusu olması gerektiğini söyledi.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep 'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla 12 - 15 Eylül'de ikincisi düzenlenecek GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin kent merkezindeki otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, uluslararası arenada kenti tanıtarak ürünlerin büyük mağazalarda satılmasını amaçladıklarını söyledi.

Gaziantep 'in tarihi varlıklarıyla dikkati çektiğini belirten Şahin, kentten çıkan her tarihi eserde gastronomiyle ilgili izler bulunduğunu ifade etti.
Şahin, kentin her ilçesinde bir ürün yetiştirildiğini dile getirerek, bu ürünlerin kente ve ülkeye büyük katkı sağladığını kaydetti.
Ülkelerin sadece bir ürünle dünya mutfağına damga vurduklarına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:"Venezuela kakaosuyla, Japonya suşisiyle, İtalya pizzasıyla, Hindistan köri baharatıyla ün oluşturuyor. Bunu paraya çevirmemiz lazım. İspanya, İtalya, Amerika ve İngiltere'nin turizm gelirlerinde yiyecek içecek harcamalarına bakın... Yeme içme sektörü beraberinde istihdam, ihracat, ekonomi üretiyor. Ticaretin olduğu yerde gastronomi alanı oluşuyor. Mesela İpek Yolu, soframızın zenginleşmesini sağlamış. Londra, New York, Paris, Milan, Dubai'nin yanına Gaziantep 'i de koydurursak bu işi başarmış olacağız.Büyük düşünerek hedefe kilitlenmeliyiz. Gastronomi turizminin yeni oyuncusu olmalıyız."Şahin, gastronomiyle ilgili çalışmalara değinerek, mahalle mutfakları kurarak UNESCO'ya taahhütlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Şahin, "Halkı da bu serüvene dahil etmeye çalışıyoruz. Down kafe ve çölyak kafeyle vatandaşlara hizmet verirken engellileri istihdam ediyoruz. 23 coğrafi işaret aldık. Bu konuda Türkiye'nin en iyisiyiz. 50 bekleyen işaret var. Tohum bankası kuracağız. Baharat kütüphanesi oluşturacağız." diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül de kentin gastronominin yanı sıra sanayisi ve ticaretiyle de dikkati çektiğini söyledi.

Gastronomi festivalinin kente büyük katkı sağlayacağını, diğer iş alanları için de vesile olacağına işaret eden Gül, kültürel, sanatsal ve ekonomik boyutuyla festivalin şehre moral ve motivasyon katacağını belirtti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de kentin 2003'ten bu yana markalaşma yolculuğuna başladığını ifade ederek, bunun sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.Sanayi, ticaret ve turizmin yanında gastronominin büyük fotoğraf içinde büyük yer kapladığına dikkati çeken Koçer, ekonomik potansiyel ve fayda sağlayan insan sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

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