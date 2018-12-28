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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi - KAYSERİ

Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi - KAYSERİ

- Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi - Çocukların fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kayak yapması - Ali Erdem Koçak, Süleyman Kahraman ve Ahmet Efe Özenç ile röportajFırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi - Kayseri 'de hem çocuklar hem yetişkinler, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kayarak eğlendiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kaydı.Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gece başlayan kar yağışının ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü. Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.Yaklaşık 80 çocuk tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak, kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı. Zaman zaman yetişkinlerin de eşlik ettiği çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında da yarışarak keyifli anlar yaşadı.Kızakla kayan çocuklardan Ali Erdem Koçak, AA muhabirine, sabah saatlerinden beri dışarıda olduğunu, çok eğlendiğini ve kar yağışının ardından okulların tatil edilmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Süleyman Kahraman ise arkadaşlarıyla dışarıda kayak yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
Arkadaşlarıyla kayak yapan Ahmet Efe Özenç, "Burada çok eğleniyoruz. Sabahtan beri dışarıdayız. Dondurucu soğuk olsa da eve hiç gitmedik. Her şeye rağmen çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Yarış Eğimli Arazi Muhabir Kullar Kar Yağışı 

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