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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi - KUDÜS

Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi - KUDÜS

- Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen fotoğraf yarışmasından detaylar - Çekilen fotoğrafların sergilenmesi - Yarşımada kazanan çocuklara çeşitli ödüller takdim edilmesi - Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu ile röportajKUDÜS (AA) - Filistinli çocukların çektiği Kudüs fotoğrafları, işgal altındaki Doğu Kudüs ’te sergilendi.Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, İslam Kalkınma Bankası ve Taawon Vakfının iş birliğiyle Kudüs ’te yaşayan Filistinli çocuklar için fotoğraf yarışması düzenlendi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen ve " Kudüs lü çocukların gözünden Kudüs " ismi verilen fotoğraf yarışmasına farklı yaş gruplarından 87 çocuk 450 fotoğrafla katıldı.
Doğu Kudüs 'teki Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen törenle dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi, çekilen fotoğraflar sergilendi.Yoğun katılımın olduğu sergide fotoğraflar, davetlilerin ilgisini çekti. - "Serginin amacı Filistinli çocuklar arasında Kudüs bilincini artırmak" Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf yarışmasının ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

"Bu sergiyi Kudüs ’te yaşayan Filistinli çocuklar arasında Kudüs bilincini ve Kudüs 'e yönelik ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendik." diyen Ermumcu, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yarış İslam Muhabir 

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