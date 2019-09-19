Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye sahillerinde yoğunluk - MUĞLA

Fethiye sahillerinde yoğunluk - MUĞLA

- Fethiye sahilleri - Denizde yüzen turistler Muğla sahillerinde yoğunluk - Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın gözde turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece ölçüldü.Sıcak hava nedeniyle denize gitmeyi tercih eden yerli ve yabancı turistler ilçedeki plajları doldurdu. Marmaris'te, Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluştu.Plajlarda güneşlenen tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, bazı tatilciler ise su sporları yaptı.Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütü ve jetskiyi tercih etti. Bu durum körfezde renkli görüntüler oluşturdu.Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Hava Sıcaklığı İçmeler Su Sporları Yamaç Paraşütü Yabancı Turist 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Türk Sınırlarını Kangallar KoruyacakTürk Sınırlarını Kangallar Koruyacak
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Kocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastıKocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı