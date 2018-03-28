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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'in 586. doğum günü kutlanacak - EDİRNE

Fatih'in 586. doğum günü kutlanacak - EDİRNE

- Fatih'in 586. doğum günü kutlanacak - Hazırlanan davetiyeden detaylar - Edirne Valisi Günay Özdemir'in açıklamasıFatih'in 586. doğum günü kutlanacakEDİRNE (AA) - Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in doğum günü, doğduğu kent Edirne 'de törenle kutlanacak.İstanbul'u fethiyle çağ kapatıp çağ açan, Hz Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 586. yılında, Edirne 'de etkinlikler düzenlenecek. Edirne Valisi Günay Özdemir'in "İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir Edirne 'de doğan Edirne li Fatih Sultan Mehmet" diye nitelediği ve önem verdiği kutlamalar geçen yıldan bu yana yapılıyor.Bu yılki programda kitap ve fotoğraf sergilerinin yanı sıra Edirne li Fatih'i anlatan tiyatro oyunu sergilenecek.Cuma günü gerçekleşecek etkinliklerde Selimiye Camisi'nde Kur'an - ı Kerim ve mevlit okunacak, mehter konseri düzenlenecek. Ayrıca tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da "Fatih ve Edirne " adlı konferansa konuşmacı olarak katılacak. - "Amacımız Fatih Sultan Mehmet'i iyi anlamak, iyi anlatmak" Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı medeniyetinin Edirne 'de kurulduğunu ve bu medeniyetin İstanbul'u fethettiğini söyledi.

İstanbul'un fethini anlamak için önce Edirne 'deki medeniyeti anlamak gerektiğine vurgu yapan Özdemir, şunları kaydetti:"Biz Edirne 'de kurulan bu medeniyeti anlayamadığımız, bu medeniyeti çözemediğimiz zaman İstanbul'un fethini ve Osmanlı medeniyetini anlamamız mümkün değil. Onun için İstanbul'un fethi ve Osmanlı medeniyetini anlamak için Edirne 'yi, Edirne 'de de bu medeniyeti en son aşamada kuran ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini iyi anlamak gerekiyor. Bizim amacımız Fatih Sultan Mehmet'i iyi anlamak, iyi anlatmak ve Edirne 'de nasıl bir medeniyet kurulduğunu üniversitelerimizle, bilim adamlarımızla tartışarak yeniden medeniyet anlayışımızı nasıl geliştirebiliriz, toplumumuza bunu anlatmaya çalışıyoruz."

Tarihçi Doğum Günü Bilim Adamları Konferans Tiyatro Oyunu 

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