Ezo Gelin'in hayatını gelecek nesillere aktarılacak - GAZİANTEP
- Ezo Gelin'in mezarından detaylar - Ezo Gelin - Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi'nin inşaatından detaylar - Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın konuşması - Barak gecesinden detaylar - Mırra yapımıEzo Gelin'in hayatını gelecek nesillere aktarılacak - Gaziantep 'te Oğuzeli Belediyesince hayata geçirilen "Ezo Gelin - Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi" projesiyle güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle dillere destan olan Ezo Gelin'in yaşamı ve hikayesi gelecek nesillere aktarılacak - Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: - "Ezo Gelin - Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi, 3 oda olarak inşa edildi. Ziyaretçiler, bu yapı içerisinde nasıl yaşadığını, neler giydiğini görerek, günlük yaşantısını teneffüs edecek. Adına yapılan çorbayı tadacak, acı kahve (mırra) içecek. İnsanlar burada hoş vakit geçirecek, Nostaljiyi yaşama imkanı bulacak"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep 'te Oğuzeli Belediyesince hayata geçirilen "Ezo Gelin - Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi" projesiyle aşkı ve vatan hasretiyle dillere destan olan Ezo Gelin'in yaşamı ve hikayesi gelecek nesillere aktarılacak.Belediye tarafından ilçeye bağlı Uruş Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle, Ezo Gelin'in doğup büyüdüğü daha sonra mezarının da getirildiği köyde, yaşadığı döneme uygun inşa edilen kerpiç evde, günlük yaşantısı yansıtılacak.Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ezo Gelin'in Türkiye ve dünya genelinde bilinen bir hikayesi olduğunu belirterek, hikayede sevda, hasret, vatan sevgisi ve yoksulluk bulunduğunu söyledi.
Ezo Gelin'in hikayesini yaşatmak istediklerini dile getiren Kılıç, "Buraya gelen insanlar, Ezo Gelin'in mezarını görecek. O dönemin yaşantısına uygun olarak kerpiçten yapılan Ezo Gelin - Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi, 3 oda olarak inşa edildi. Ziyaretçiler, bu yapı içerisinde nasıl yaşadığını, neler giydiğini görerek, günlük yaşantısını teneffüs edecek. Adına yapılan çorbayı tadacak, acı kahve (mırra) içecek. İnsanlar burada hoş vakit geçirecek, Nostaljiyi yaşama imkanı bulacak." dedi. - "Barak kültürünü de tanıtacağız"Baraklılar'ın Anadolu Türkmen boylarından geldiğini, Gaziantep 'in Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri kapsayan Barak Ovası'ndaki köylerde hayatlarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Kılıç, Ezo Gelin sayesinde Barak kültürüne de dikkat çekileceğini kaydetti. Proje sayesinde Barak kültürünü de tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Kılıç, "Hem Oğuzeli'nin hem Gaziantep 'in değerini arttıracak. Baraklılar'ın da kendilerine has düğünleri olur. Sulu yemekleri, et haşlamaları, firik pilavları ve Barak havaları meşhurdur. Belki o döneme uygun olarak nişan, düğün yapılacak. Burayı somut bir kültür mirası olarak gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu. - Ezo GelinAsıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Gaziantep 'e bağlı Uruş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren "Ezo" diye çağrılan Zöhre, güzelliğiyle dillere destan oldu. Çok sevmesine rağmen berdel usulüyle evlilik yapmak zorunda kalan Ezo Gelin, 1936'da Cerablus'un Kozbaş köyünde oturan teyzesinin oğlu Memey ile (Mehmet) evlendirildi.Bir süre sonra hastalandı ancak çok yoksul olduklarından kocası onu tedavi ettiremedi. Güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle nam salan Ezo Gelin'in hikayesi dilden dile dolaştı. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve yaptığı bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, 1956 yılında vefat etti.Vasiyeti üzerine Türkiye sınırında bulunan Bozhüyük köyünde bir tepeye defnedilen Ezo Gelin'in mezarı, 1999 yılında Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesine taşındı.
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