Etiyopya'da düşen yolcu uçağı - ADDİS ABABA

: - Uçakta hayatını kaybeden pilotlar için düzenlenen anma töreninden detaylar - Törene katılan havayolları çalışanları üzüntüsü - Hayatını kaybeden uçaktaki mürettebatın fotoğraflarıADDİS ABABA (AA) - Nairobi'ye giderken başkent Addis Ababa 'da dün düşen Etiyopya Havayollarına ait uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için başkent Addis Ababa 'daki Etiyopya Havayolu Pilotları Derneği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan havayolları çalışanları üzüntü yaşadı.
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