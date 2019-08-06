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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Eşini öldürüp intihar etti - YOZGAT

Eşini öldürüp intihar etti - YOZGAT

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri - Cenaze aracından görüntü - Ölenlerin yakınlarının ağıtlarıEşini öldürüp intihar ettiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde yaşamını yitirdi.Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda canına kıydı.Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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