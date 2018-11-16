Erzincan'da su borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru köpeğin görüntüsü - Çocuğun itfaiye ekiplerine teşekkür etmesi - Yavru köpekten detayERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, su gideri borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.Merkeze bağlı Geçit beldesinde ikamet eden Ekinci ailesine ait 2 aylık köpek yavrusunun kaybolması üzerine aile fertleri hayvanı aramaya başladı. Evin bahçesindeki su gideri borusundan sesler geldiğini fark eden Hatice Ekinci, köpeği çıkarmaya çalıştı.Çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine aile, durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra köpeği sıkıştığı borudan çıkardı.