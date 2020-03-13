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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “Şehrimizde hava kirliliği var”

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “Şehrimizde hava kirliliği var”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın açıklamaları

Sadaka Teknoloji Partikül Hava Kirliliği Irak 

-Cep telefonu ile kaydedilen Erdemir'den dumanların yükselmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir’de yüksek fırında basınç sıkışması neticesinde kirli havayı bırakmak zorunda kaldıklarını bildiklerini belirterek yetkili tüm kurumlarla sorunun çözümü için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilçe genelinde son 8 gündür hava kirliliği oranlarında yaşanan yükselme nedeniyle açıklamalarda bulundu. Konuyu yakından takip ettiklerini ve yetkililerle görüşme halinde olduklarını dile getiren Posbıyık, “Şehrimizde hava kirliliği konusu var. Benim yıllardan beri söylediğim hava kirliliği konusunda son günlerde sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Özellikle yüksek fırında basınç sıkışması neticesinde kirli havayı bırakmak zorunda kaldıklarını biliyorum. İlgilerle görüşüyorum. Yetkililerin en üst kademesindekilerle görüşüyoruz, İl Çevre Müdürlüğü ile görüşüyorum. Sürekli görüşmeler halindeyiz. Bu kirliliğin tamamen ortadan kalkması için en üst kademedeki yetkililerle görüştüm, bir çevre projesinin bitmek üzere olduğunu, 50 milyon liraya bir proje hazırlandığını ve partiküllerin tamamen absorve edileceği teknolojik bir çalışma içerisine girdiklerini söylediler. Bu arada bana gönderme yapanlar var. Bugüne kadar yaptığım bütün mücadelelerde hep ‘kavgacı’ dediler. ‘Erdemir’i mühürletecek, kapatacak’ dediler. Hep ‘kavga’ ediyor dediler. Eyvallah dedik. Ama artık ben barış yoluyla yetkililerle, devlet büyükleriyle ve Erdemir yetkilileriyle, İdare Meclisi Başkanlarına varıncaya kadar görüşmek suretiyle, iletişim yoluyla Ereğli’nin sorunlarını halletmeye çalışıyorum. Kavga etme ortamını bana saldıranlara bıraktım. Gayet güzel kavga ediyorlar gerçekten. Sizi gidi kavgacılar sizi! Belediye Başkanı olarak, bu kente aşık olan birisi olarak hava kirliliği konusunda, korona virüsü konusunda her türlü çalışmalarımızı sadakatle yapmaya devam ediyoruz. Bunu değerli halkıma bildirmekten onur duyarım” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 5-11 Mart 2020 tarihleri arasında Kdz. Ereğli’de hassas seviyede olan hava kirliliği dün daha da artarak sağlıksız seviyesine çıkmıştı. İlçede bu gün ise hava kirliliği oranı hassas seviye olarak belirlendi.
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