Erbaş: 'Daha fazla hacı adayını haca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz' - ANKARA
Erbaş: "Daha fazla hacı adayını haca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Kuranı Kerim Tilaveti - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - Daha fazla hacı adayını haca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz"ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "2019 Hac Kurası" töreninde konuştu.