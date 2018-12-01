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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Engellilerden 'engelsiz' yürüyüş - İZMİR

Engellilerden 'engelsiz' yürüyüş - İZMİR

Engellilerden "engelsiz" yürüyüş - İZMİR - Engellilerden "engelsiz" yürüyüş - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşten görüntüler - Salonda müzik eşliğinde eğlenmeleri - Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile röportaj - Çağdaş Görmeyenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydoğmuş ile röportajEngellilerden "engelsiz" yürüyüş - İzmir 'de fiziksel ve zihinsel engelliler, "Birlikteyiz Farkındayız Engelsiz Yürüyüşü" etkinliğine katıldıİZMİR (AA) - İzmir 'de fiziksel ve zihinsel engelliler, yürüyüş ve gösterilerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.Bornova Büyükpark'ta buluşan engeliler ve aileleri, "Dostlar kromozom saymaz", "Bize engel olmayın", "Hepimiz aynı hayattayız", "Farkındayız" ve "Bize engel olmayın" yazılı pankartlar taşıdı, şarkılar ve marşlar eşliğinde Süvari Caddesi'nden Nikah Sarayı'na kadar "Birlikteyiz Farkındayız Engelsiz Yürüyüşü" gerçekleştirdi.Nikah sarayında engellilerin sunduğu müzik ve dans gösterilerinin ardından Bornova Belediyesince hizmete açılan ve down sendromlu bireylerin çalıştığı Down Kafe'nin 3. kuruluş yıl dönümü kutlaması yapıldı.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği hazırlamak istediklerini ve engellerin ortadan kalkmasını hedeflediklerini söyledi.

Çağdaş Görmeyenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş da asıl engelin düşüncelerden kaynaklandığını belirterek, "Birlikte yaşayabilirsek engeller ortadan kalkar. Engelli bireylerin haklarını insan hakkı perspektifinde kullanmaları, düşüncelerdeki engelin ortadan kalkması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Zihinsel Engelliler Perspektif Farkındalık Kromozom 

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