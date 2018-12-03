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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli Ümithan hayatını ayaklarıyla kazanıyor - ANKARA

Engelli Ümithan hayatını ayaklarıyla kazanıyor - ANKARA

- Ümithan Yılmaz'dan detaylar - Suzan Yılmaz ile röportajEngelli Ümithan hayatını ayaklarıyla kazanıyor - Serebral palsi nedeniyle ellerini kullanamayan 42 yaşındaki Ümithan Yılmaz, ayak parmaklarıyla video montajı yaparak geçimini sağlıyor - Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Engelleri Aşanlar 2017" programı kapsamında, yaptığı video montajlarla ödüle layık görülen Yılmaz, müzik öğretmeni olan ağabeyinden aldığı derslerle ayaklarını kullanarak org da çalabiliyor - Ümithan Yılmaz'ın annesi Suzan Yılmaz: - "Ümithan çocukluk yıllarında oyuncaklarıyla elleriyle oynayamadığı için ayaklarıyla oynardı. Oyun oynadığı arkadaşlarına da hep fikirler verirdi" - "Engellilere ailenin de destek olması ve çevreden yardım alması gerekiyor. Ümithan sadece ayağını kullanarak bu kadar işi yapabiliyorsa, engelliler kendilerini geliştirebilir ve hayata tutunabilir"ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Doğum öncesinde veya sırasında beyin hasarı sonucu ortaya çıkan serebral palsi hastalığı nedeniyle ellerini kullanamayan 42 yaşındaki Ümithan Yılmaz, ayaklarıyla video montajı yaparak hayatını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.Doğduktan 4 gün sonra serebral palsi teşhisi konan Ümithan Yılmaz'ın aynı zamanda emekli öğretmen olan annesi Suzan Yılmaz, AA muhabirine, çocuğunun eğitim sayesinde hayata tutunma hikayesini anlattı.Ümithan'ın 7 aylık doğduğunu ve doğumdan kısa süre sonra serebral palsi teşhisi konduğunu belirten Suzan Yılmaz, öğretmen olan eşiyle çocuklarının eğitimi için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Çocuğunun 4 yaşında konuşmaya başladığını, zekasının iyi ancak hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu dile getiren Yılmaz, Ümithan'a küçük yaşlarda babasının okuma - yazma öğrettiğini ifade etti.
- "Oyuncaklarıyla elleriyle oynayamadığı için ayaklarıyla oynardı"Çocuğunun öğrenme merakının yüksek olduğunu anlatan anne Yılmaz, "Oğlum öyle önüne gelen film ve dizileri izlemez. Kendini geliştirecek, söyleşi gibi konuları çok izler. Ayrıca siyaset, tarih, belgesel ve uzay ile ilgili konuları takip eder. En büyük ilgi alanı teknolojidir. Ümithan çocukluk yıllarında da oyuncaklarıyla elleriyle oynayamadığı için ayaklarıyla oynardı. Oyun oynadığı arkadaşlarına da hep fikirler verirdi." dedi.
- Video montaj becerisi iş sahibi yaptıTeknolojiye olan merakı sayesinde oğlunun, eğitici videolar izleyerek kendi kendine ayaklarıyla video montajı öğrendiğini aktaran Yılmaz, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) aracılığıyla Ümithan için İstanbul'da bulunan özel bir şirketin video montajlarını yapabileceği bir iş bulduklarını anlattı. Anne Yılmaz, evden çalışan Ümithan'ın para kazandığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Engellerinden dolayı hayata küsen engellilere ve ailelerine seslenen anne Yılmaz, "Umutsuzluğa kapılmasınlar, ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışsınlar. Engellilere ailenin de destek olması ve çevreden yardım alması gerekiyor. Ümithan sadece ayağını kullanarak bu kadar işi yapabiliyorsa, engelliler kendilerini geliştirebilir ve hayata tutunabilir." diye konuştu.
- "Hayal kurdu ve hayalleri gerçek oldu"Evladının her zaman ailenin gurur kaynağı olduğunu aktaran Yılmaz, "Ümithan bizim gurur kaynağımız, evladımın bugünlere geleceğini, böyle bir işe başlayacağını hiç düşünemezdik. Ama oğlum hayallerinin peşinde koştu. Hayal kurdu ve hayalleri gerçek oldu. Oğlunun sosyal medyada Ümithan olarak tanınmasında dolayı, nüfus cüzdanındaki ismi olan Ümit'i de mahkeme kararıyla Ümithan olarak değiştirdik. " ifadelerini kullandı.Anne Yılmaz, Ümithan'ın müzik öğretmeni olan ağabeyinden aldığı derslerle ayaklarını kullanarak org çaldığını, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Engelleri Aşanlar 2017" programında hazırladığı videolarla da dereceye girerek ödül kazandığını kaydetti.
Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (ÇAHEM) düzenlenen yetişkinler ikinci kademe okuma - yazma kurslarına da başvuran Yılmaz, cevaplarını ayaklarını kullanarak tablet aracılığıyla verdiği sınavda 95 gibi yüksek bir puan alarak başarılı oldu.Kursu tamamlayan Ümithan Yılmaz'a başarı belgesini Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız evinde takdim etti.

Emekli Öğretmen Nüfus Cüzdanı Müzik Öğretmeni Mahkeme Kararı Ayak Parmakları 

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