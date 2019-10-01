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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor - İZMİR

Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor - İZMİR

- Dalgıçların dalış okulunda hazırlanmaları - Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan'ın öğrencilerine dalış eğitimi vermesi - Su altı kamerası görüntüleri - Ayvazoğlu ve Arslan ile röportajEmekli askerler dalgıç yetiştiriyor - Deniz Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra Karaburun'da kurs açan emekli askerler Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, dalgıç adaylarına eğitim veriyor - Erkan Ayvazoğlu: - "Yaşımız ne kadar elverir bilemiyorum ama dalabildiğimiz sürece su altını tanıtmaya, bu sporu aşılamaya devam edeceğiz" - Cengiz Arslan: - "Tüpü kaldıramayacak duruma gelinceye kadar dalgıç yetiştirmek istiyorum"İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Deniz Kuvvetlerinden emekli astsubaylar Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, Karaburun'da açtıkları dalış merkezinde dalgıç yetiştiriyor.Gençlere su altını altını sevdirmek için çalışmalar yapan Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, 2015 yılında Türkiye'nin önemli dalış noktalarından biri olan Karaburun ilçesinde Efes Dalış Merkezi'ni kurdu.Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında aldığı eğitimin ardından su altı yaşamına bağlandığını söyledi.

Arslan ile Deniz Kuvvetlerinde başlayan arkadaşlıklarının emekli olduktan sonra da sürdüğünü aktaran Ayvazoğlu, "Emekli olduktan sonra su altındaki zenginlikleri insanlara anlatmak için kafa kafaya verdik. Özellikle gençlerimize suyun altını tanıtmak ve emniyetli dalışın nasıl yapıldığını anlatmak için dalış merkezi açmaya karar verdik. Çok kısa sürede bir çok genç arkadaşımızı su altıyla tanıştırdık." diye konuştu.
Su altında insanı büyüleyen ve huzur veren başka bir dünya olduğunu ifade eden Ayvazoğlu, şöyle devam etti:"Su altı sevdamız bizim kopamadığımız bir sevda. Yaşımız ne kadar elverir bilemiyorum ama dalabildiğimiz sürece suyun altını tanıtmaya, bu sporu aşılamaya devam edeceğiz. Biz suyun altına girmeyince tenimiz kuruyormuş gibi gelir. Biz suyun altı ya da denizsiz bir ortamda yaşamayı hiç düşünmüyoruz. "Cengiz Arslan da yıllarca devlete hizmet ettiklerini, emekli olmalarının ardından arkadaşı Ayvazoğlu ile gençlere eğitim vermeye başladıklarını anlattı.Öğrencilerine eğitim verirken çok titiz davrandıklarını vurgulayan Arslan, "Deniz konusunda öğrenmenin yaşı yoktur. Tüpü kaldıramayacak duruma gelinceye kadar dalgıç yetiştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kamera Muhabir Dalış Eğitimi Öğrenciler Emekli Asker 

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