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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'Eli belinde'yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - ADANA

'Eli belinde'yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - ADANA

"Eli belinde"yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - ADANA - El sanatları atölyesinde eli belinde motifi çalışmaları - Kuyumcu atölyesinde eli belinde motifi çalışmaları - Enstitünün hazırlamış olduğu eli belinde koleksiyonu"Eli belinde"yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - Adana Olgunlaşma Enstitüsü, kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak için "eli belinde" motifinin yer aldığı koleksiyonu kentin çeşitli bölgelerinde sergileyecek - Enstitü Müdürü Seher Coşkun: - "İnsanların motifi gördüklerinde kadına Anadolu'da verilen değeri hissetmelerini, bu duygunun yaşatılması, hissedilir olması için böyle bir çalışma yaptık"ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana Olgunlaşma Enstitüsü, kadının gücünü simgeleyen "eli belinde" figürünün yer aldığı güncel koleksiyonunu, kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak için kentin çeşitli yerlerinde sergileyecek.Anadolu'da geleneksel el sanatlarında yaygın kullanılan ve "kendinden güç alan kadın" olarak yorumlanan motifin, kadına yönelik şiddetin engellenmesine dikkati çekmek amacıyla kullanılması için Enstitü çalışma başlattı.Enstitü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatlarının, milli kültürün tanıtılması ve yaşatılmasında çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı.Anadolu'da el sanatlarında "eli belinde" motifinin sık kullanıldığını ifade eden Coşkun, kadının gücünü ve bereketini simgeleyen bu motifi topluma tanıtarak kadına yönelik şiddetin önüne geçmek istediklerini dile getirdi.Motifin yer aldığı el sanatları ürünlerinden oluşturdukları koleksiyonlarını güncelleyip insanların dikkatine sunacaklarını anlatan Coşkun, "Son günlerde kadına olan şiddetin gün yüzüne çıkması, bunların artık konuşuluyor olması ve bunlara çare aranmaya gidilmesinden dolayı biz de bir farkındalık oluşturmak adına bu motifi yeniden dikkate sunuyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak ahdettik, yerine getiriyoruz. İnsanların motifi gördüklerinde kadına Anadolu'da verilen değeri hissetmelerini, bu duygunun yaşatılması, hissedilir olması için böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada enstitüde ve insanların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri gibi yerlerde sergiler açacaklarını belirten Coşkun, sergide motifi görüp anlamı hakkında bilinçlenen kişilerin günlük hayatta sıklıkla rastlayabilecekleri motifle kadının değerinin her zaman farkında olacaklarına inandığını kaydetti.

Alışveriş Muhabir Farkındalık El Sanatları Kadına Şiddet 

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