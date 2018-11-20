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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da 2 gündür sis etkisini gösteriyor...Şehirde hissedilen sis havadan görüntülendi

Elazığ’da 2 gündür sis etkisini gösteriyor...Şehirde hissedilen sis havadan görüntülendi

drone görüntüler

Hava Sıcaklığı 

-araçların sis içerisinde gitmesi
-araç içerisinden detay
-sürücüler ile röportaj

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 2 gündür sis etkili oluyor. Elazığ’da hava sıcaklığının gece düşmesi sabah saatlerinde ise artması nedeniyle 2 gündür sis etkili oluyor. Kent merkezinde görüş mesafesini fazla etkilemeyen sis, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl karayolunda ise sürücüleri etkiliyor. Şehirler arası yolların belirli noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor. 2 gündür sis olduğunu aktaran Nurettin Çetin, sisli havalarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kış mevsiminin geldiğini belirten kamyon sürücüsü Ayhan Zeren, “Sis, kar, yağmur olacak. Sis iki gündür çok yoğun. Dikkatli gidiyoruz ve hız sınırlarını aşmıyoruz" dedi.
Sisin yoğun olduğunu dile getiren bir diğer sürücü Hayri Günay ise, “Tekerleklerin iyi olması lazım. Takip mesafesini korumamız lazım. Lambaları da yaksak iyi olur. O sayede görünürüz” diye konuştu.

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