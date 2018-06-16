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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ekip aracı 'gelin arabası' oldu - ÇANKIRI

Ekip aracı 'gelin arabası' oldu - ÇANKIRI

Ekip aracı "gelin arabası" oldu - ÇANKIRI - Ekip aracı "gelin arabası" oldu - Gelin ve damadın polis arabasıyla fotoğraf çekinmesi - Gelin Ezgi Çalıkuşu ve damat Mustafa Öztürk'ün konuşması - Konvoydan görüntü - Gelin ve damadın polis kalkanları altında düğün salonuna girişi - Dans etmeleriEkip aracı "gelin arabası" oldu - Çankırı 'da polis memuru çift, düğünlerine gelin arabası olarak süslenen ekip aracıyla gitti, salona polis kalkanları altında girdiÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da ekip aracı, polis memuru çift için mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü.İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Öztürk, bir süredir nişanlı olduğu meslektaşı Ezgi Çalıkuşu'na düğün günü sürpriz yaptı ve gelin arabası olarak süslenen polis aracıyla evinden aldı.Kent merkezinde gelin arabası olarak süslenen polis aracını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Şehirde konvoyla dolaşan çift, kentteki bir otelde düzenlenen nikah törenine de polis kalkanları altında girdi.Gelin Ezgi Çalıkuşu, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısıyla polis okulunda tanıştığını söyledi.

Nişanlısının yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çalıkuşu, mesleklerinin hayatının bir parçası olduğunu aktardı.Damat Mustafa Öztürk ise gerekli makamlardan izin aldıktan sonra polis aracını süslediklerini ifade etti.
Kendilerini kırmadığı için İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a da teşekkür eden Öztürk, "Nişanlıma sürpriz yaparak gelin arabasını polis arabasından yaptık. Her ikimiz de polis olduğumuz için böyle bir şey aklımıza geldi. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Polis Aracı Polis Memuru Gelin Arabası Memur Nikah Töreni 

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