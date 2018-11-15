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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edremit'te'Ateşte Açan Çiçekler Sergisi' - BALIKESİR

Edremit'te'Ateşte Açan Çiçekler Sergisi' - BALIKESİR

Edremit'te"Ateşte Açan Çiçekler Sergisi" - BALIKESİR - Sergiden detaylar - RöportajlarEdremit'te"Ateşte Açan Çiçekler Sergisi"BALIKESİR (AA) - Edremit Belediyesince açılan ve iki yıldır devam eden çini boyama kursuna katılan öğrencilerin yaptığı çalışmaların yer aldığı "Ateşte Açan Çiçekler Sergisi", Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde açıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve kurs öğretmenlerince kurdele kesilerek açılışı yapılan çini boyama sergisi katılımcılar tarafından ilgi gördü.Serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Körfezi'nin sanatın her çeşidine alıştığını belirterek, "Sanata emek veren insanların körfezimizde olması ve sanat çeşitliliği adı altında her ne kadar basit gözükse de çini sanatını burada organize eden, bu işe emek verenlere saygı duymamak elde değil." dedi.
Edremit Belediyesince açılan çini boyama kursunda 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserlerin sergilendiğini belirten çini boyama kursu öğretmeni Nurgül Keçici ise ortaya çıkardıkları ürünlerin oldukça detaylı ve zor olduğunu dile getirdi. Çini işinin meşakkatli olduğunu anımsatan Keçici, "Öğrencilerimden biri seramik pişirme fırını açınca burada daha rahat çalıştık. Sergilenen eserlerde Selçuklu desenleri de Rumi desenler de Kalyonlar da var." ifadelerini kullandı.Sergi, 18 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Körfez Lyon Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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