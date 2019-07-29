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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Durakta Matematik' projesi - ANKARA

'Durakta Matematik' projesi - ANKARA

"Durakta Matematik" projesi - ANKARA

: - Projenin Ankara sorumlusu Darüşşifa Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni Elif Banu Yetimoğlu ile röportaj - Projenin sorumlularından ve basın koordinatörü Zübeyde Arslan ile röportaj - Darüşşifa Eğitim Kurumları Velilerinden Zehra Başer ile röportaj"Durakta Matematik" projesiANKARA(AA) - Ankara 'da matematiğin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" projesi Gölbaşı ilçesinde uygulamaya konuldu.Proje kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.Projenin Ankara sorumlusu Darüşşifa Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni Elif Banu Yetimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Ankara genelinde yürütüleceğini söyledi.

Proje ile amaçlarının fobi olarak görülen matematiğin hobiye dönüştürmek olduğuna işaret eden Yetimoğlu, "Çocuklar, öğrenecekler, gülecekler, matematiğin zevkli bir ders olduğunu ve hayatın her noktasında olduğunu bilecek. Kısa bir sürede olsa durakta beklerken küçücük bir bilgide olsa öğrenecekler amacımız budur." dedi.
Öğrenci velisi Zehra Başer de projenin çok renkli olduğuna dikkat çekerek, "Hemen dikkatimi çekti. Durakta otururken çizimlere bakarak zihnimizi çalıştıracağız. Bizim için bile çok faydalı bir proje." dedi.

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