Dünyanın "sonundaki" kasaba: Sabetta - Sabetta kasabasından ve kasabadaki doğal gaz tesislerinden detaylar - Rusya 'nın Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan Yamalo - Nenets Özerk Okrugu'ndaki Sabetta kasabası hem zorlu coğrafi koşulları hem de ülkenin önemli doğal gaz yataklarını barındırması nedeniyle ilgi çekiyor - Zaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyorSABETTA (AA) - ALİ CURA - Rusya 'nın Kuzey Kutup Dairesi içerisinde bulunan Yamal yarımadasındaki Sabetta kasabası sert iklimi ve coğrafi koşullarıyla farklı bir dünyayı andırıyor. Rusya 'nın en önemli doğal gaz yatakları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme merkezinin bulunduğu Yamalo - Nenets Özerk Okrugu ismindeki bölgede bulunan kasaba, yaşam koşulları nedeniyle turistlerin de ilgisini çekiyor.Dünyanın en kuzeyinde bulunan yerlerden birisi olması nedeniyle Sabetta ismi, bölgede yaşayan Nenetler adlı yerli halkın dilinde "dünyanın sonu" anlamına geliyor.2000'li yıllarda yerli halktan sadece 19 kişinin yaşadığı Sabetta yerleşim birimi, bölgede doğal gaz işleme tesislerinin kurulma çalışması ile bugün 30 bin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan bir kasaba haline geldi.Özel bir bölgede özel koşullara yönelik inşa edilen kasabanın nüfusu doğal gaz tesislerinde çalışan işçilerden ve bölgeye hizmet götüren kimselerden oluşuyor.Yazları güneşin hiç batmadığı, kışın ise güneşin hiç gözükmemesi nedeniyle gün boyu karanlık olan bölgede, ne ağaç ne de çalılık bulunuyor.Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman. - Kutup ayıları ve beyaz tilkilerle yaşamZaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyor.Doğal gaz tesislerindeki işlerin zorluğu nedeniyle kasabanın nüfusunu ağırlıklı erkekler oluşturuyor.En fazla saatte 40 kilometre hızda araç kullanılan Sabetta'da yaşayanlar belirlenen özel kulübeler dışında evde, sokakta, ofiste sigara içemiyor.Sabetta’nın dünya ile iletişimi ise bölgeye kurulan Uluslararası Sabetta Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Havalimanı, Rus İl - 76 model stratejik nakliye uçağı büyüklüğündeki uçaklara da hizmet verebiliyor.Yamal yarımadasının kuzey doğusunda bulunan Sabetta'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi, yıllık 16,5 milyon ton LNG üretim kapasitesi ile Rusya 'da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor.