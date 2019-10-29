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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Dünyaevine balonda girdiler - DENİZLİ

Dünyaevine balonda girdiler - DENİZLİ

- Balona binerken görüntü - Nikahlanan çiftin balonda görüntüsü - Balonda nikah kıyılırken görüntü - Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin balonda nikahı kıyması ve açıklaması - Balonda nikah kıyan Ecem ve Gökhan'ın açıklamasıDünyaevine balonda girdiler - Denizli 'de evlilik kararı alan çiftin nikahı, Pamukkale semalarındaki bir balonda kıyıldıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de evlilik kararı alan çift, bir gezi balonunda hayatlarını birleştirdi.Nikahlarının farklı ortamda ve özel bir günde kıyılmasını isteyen Ecem ve Gökhan Ekbiç çifti, Pamukkale üzerinde tur yapan bir gezi balonunu kiraladı.Nikah töreni ve Cumhuriyet Bayramı için kurdelelerle süslenen balonla havalanan çiftin nikahını, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaklaşık bin 600 metre yükseklikte yapılan törenle kıydı.Balon sepetinde şahitlerin huzurunda kıyılan nikah sonrası Örki, evlilik cüzdanını Ecem Ekbiç'e teslim ederek, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.Çift, nikahın ardından Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdi.Başkan Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin dünyada çok daha fazla konuşulur bir ilçe haline dönüşmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgedeki balon turizminin önemli olduğunu belirten Örki, "Bugün bizim için gerçekten çok daha farklı anlamlara sahip bir gün. Çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İstiyoruz ki bütün bu güzellikleri dünyanın dört bir tarafından gelen tüm misafirlerimiz yaşasın, görsün." diye konuştu.
Gökhan Ekbiç de anlamlı bir günde kıyılan nikahla çifte bayram yaşadıklarını anlattı.Gelin Ekbiç ise Pamukkale'nin büyülü görüntüsünü gökyüzünden izleyerek nikah kıyılmasının kendileri için çok özel anlamı olduğunu dile getirerek, "Hayallerimi gerçekleştiren eşime teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda, özellikle Pamukkale'de ve balonda bunu gerçekleştirmek istedik. Başkanımız da bizi kırmadı. Her şey için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Evlilik Cüzdanı İsaf Gökyüzü Cüzdan Şahit 

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