Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya Temizlik Günü'nde Kaleiçi'nde çöp topladılar

Dünya Temizlik Günü'nde Kaleiçi'nde çöp topladılar

Kalabalık detay

Sigara İzmariti Çevre Temizliği Farkındalık Sivil Toplum Öğrenciler 

-Afişler
-Ümit Uysal konuşması
-Öğrenciler detay
-Çöp toplanması
-Ümit Uysal'ın çöp toplaması

( ANTALYA )- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal:- " Küresel ölçekteki kirliliğe,insani ve çevresel tahribata dur demeliyiz" ANTALYA

- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kaleiçi’nde çöp toplama etkinliğine katıldı.
Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi Kaleiçi’nde çöp toplama etkinliği düzenledi.
Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) önünde start alan programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
"Çevresel tahribata dur demeliyiz" Öğrencilerin Dünya Temizlik Günü bildirisi okuduğu programda konuşan Başkan Uysal, iyi şeyler için bir araya geldiklerini ve dayanışma içinde olduklarını belirterek “ Dünyayı hep birlikte kirletiyoruz. İyi şeyleri teşvik edenler, kötü şeylerin de sebebi oluyorlar. Bu küresel ölçekteki kirliliğe dur dememiz gerekiyor. İnsani ve çevresel tahribata dur demeliyiz. Mevcut kirlilikleri temizlememiz gerekiyor. Çevresel çalışmaların içinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Kirletmezsek temizlemek zorunda kalmayız.” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılara belediye yetkilileri tarafından, maske, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. ÜÇ Kapılar’dan, Başkan Ümit Uysal’ın öncülüğünde başlayan Kaleiçi sokaklarında devam etti. Tarihi sokaklarda en çok sigara izmaritinin çıktığı görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türk Sınırlarını Kangallar KoruyacakTürk Sınırlarını Kangallar Koruyacak
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı