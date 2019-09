Dünya Temizlik Günü'nde çocuk-yaşlı çöp topladı

-Coğrafya Öğretmeni Alev Çelik ile röportaj

- Eskişehir’de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tepebaşı Belediyesinin destekleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanı sıra öğrencilerin de katılımıyla ‘Let’s do it’ (Hadi Yapalım) etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Türkiye’den 81 ilinde, dünyada ise 157 ülkede eş zamanlı temizlik yapılarak ‘Dünya Temizliği’ konusunda farkındalık oluşturuldu. Dünyanın her yerinden gönüllü gruplar ve çeşitli kuruluşlar, 157 ülkede doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve toplum farkındalığını artırmak için ‘Dünya Temizliği’ adı altında bir uluslararası hareket başlattı. 2008 yılında Estonya’da filizlenen Let’s Do It! (Hadi Yapalım) temizlik modeli bugüne kadar toplam 100’den fazla ülkede hayata geçerken 9 milyon gönüllü bu etkinliklerde yer aldı. Böylece şimdiye dek 100 bin ton atık toplandı. Let's Do It!’in Eskişehir ayağı olarak çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya gelip Dünya Temizlik Gününde Tepebaşı Belediyesi’nin desteğiyle Muttalıp Çayırı civarındaki atıkları topladı. Yapılan temizlikte 7’den 70’e onlarca kişi binlerce çöp topladı. Toplanan çöpler arasında geri dönüşüme gidecekler ayrıştırılarak kalanlar bir araya getirildi.

Çevre duyarlılığının vurgu yapıldığı etkinlikte, bazı çocuklar gördükleri manzara karşısında “Hayatımda hiç bu kadar kirli yer görmedim” dedi.

“Türkiye’de 81 ilde aynı anda yeryüzünde de 157 ülkede Dünya Temiz Günü etkinliği başladı” Gerçekleşen etkinlik hakkında konuşan Coğrafya Öğretmeni Alev Çelik, “Gördüğünüz üzere bugün çok farklı bir enerji için bir araya geldik. 21 Eylül Cumartesi saat 11.00 itibari ile Türkiye’de 81 ilde aynı anda yeryüzünde de 157 ülkede Dünya Temiz Günü etkinliği başladı.

Bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bulunduğumuz alanlardaki atıkları, çöpleri topluyoruz. Toplanan çöpler yine geri dönüşüm şeklinde plastik, kağıt ve cam şeklinde ayrıştırılacak. Ayrıştırılan çöplerin büyük çoğunluğu geri dönüşüme gidecek. Hatta toplanan geri dönüşüm atıklarının bir kısmı da sanatsal faaliyetlere aktarılacak” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin alanının 5 katı büyüklüğünde bir plastik ada ortaya çıktı” Ayrıca Çelik, son yıllarda ortaya çıkan atıkların büyüklüğüne de vurgu yaparak, “Biz bunun için buradayız. Bugün maalesef 7’nci Kıta Bienalinin temasında da aynı konu mevcut. Biliyoruz ki, Havaii Adalarında, Pasifik Okyanusu üzerinde dünyanın bütün plastik atıklarının toplanarak Türkiye’nin alanının 5 katı büyüklüğünde bir ada, yani bir atık adası, plastik ada ortaya çıktı. Biz de bu duyarlılıkla bugün buradayız. Ben öğrencilerimi topladım, beraber geldik. Hepsi büyük bir hevesle alandan çöpleri toplamaya başladılar. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Aynı zamanda da çevre duyarlılığının bütün insanlar arasında yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Çünkü sürdürülebilir bir yeryüzü, sürdürülebilir bir kalkınma için bütün insanların elini taşın altına koyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Yani ne ararsanız var gibi bir şey” Dünya Temizlik Günü etkinliğine katılan lise öğrencisi Gökay Özel, “Dünyamız için, Türkiye için en azından Eskişehir için daha temiz bir yer olması adına bu görevi yapıyoruz. Çevre çok pis öncelikle. Yani ne ararsanız var gibi bir şey. Ben araba farı buldum, mermer buldum, alkol ve soda şişeleri çok fazla var. Mesela direkt yere atmak yerine 5-10 dakika elinde tutup çöpe atabilirler” diye konuştu.

“Hiç bu kadar kirli bir yer görmemiştim” Yine temizlik çalışmalarına katılan ortaokul öğrencisi Eylül Koyu ise, “Buraya geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Bir sürü pet şişe vardı onları topladım. Bir sürü cam vardı onlardan biraz koydum. Bir de çok fazla sigara poşetleri vardı onları koydum. Hiç bu kadar kirli bir yer görmemiştim. Yani çok kirliydi” dedi.