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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya Çocuk Hakları Günü - KİLİS

Dünya Çocuk Hakları Günü - KİLİS

- Dünya Çocuk Hakları Günü - Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen etkinlik - Nesrin Dudaklı'nın konuşması - Kızılay görevlisinin konuşmasıDünya Çocuk Hakları GünüKİLİS (AA) - "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, Suriyeli sığınmacı çocuklara boyama ve çeşitli zeka oyunları oynatıldı.Türk Kızılay gençlik çalışanı Nesrin Dudaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin hafta boyunca devam edeceğini söyledi.

İlk olarak katılımcılara çocuk haklarını ve çocuk haklarının öneminin neler olduğunu anlattıklarını belirten Dudaklı, "Kampın kurulduğundan bu yana çocuklarımıza eğitim, öğretim, fiziksel ve kişisel gelişimlerine destek veriyoruz. Bugünde yarışmalarla eğlencelerle bu eğitimimizi destekliyoruz." dedi.
Suriyeli çocuklarda etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarış Sığınmacı Muhabir Sığınma 

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