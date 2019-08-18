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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
'Drift Festivali' düzenlendi - UŞAK

'Drift Festivali' düzenlendi - UŞAK

"Drift Festivali" düzenlendi - UŞAK - Uşak Drift 2 Festivali - Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti - Özel donanımlı araçların drift yapması - Vatandaşların tribünlerden festivali izlemesiUŞAK (AA) - Uşak 'ta, farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla "Drift Festivali" düzenlendi.
Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen " Uşak Drift 2 Festivali", Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.
Özel donanımlı araçlarıyla drift pilotları, parkurda hızlı zikzaklar çizerek izleyicilere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.Çok sayıda vatandaş sıcak havaya rağmen, her parkur sonrası lastik değiştiren sporcuları, tribünden ve demir bariyerlerin arkasından takip etti.Gün boyu devam eden gösterilerde, Türkiye ve Avrupa Süpermoto şampiyonu Asrın Rodi Pak motoruyla gösteri yaptı.Etkinlikte drift aracına binen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, drift pilotunun yanında pistte 2 tur attıktan sonra tecrübelerini vatandaşlarla paylaştı. Uşak 'ta bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Çakın, "Çok heyecanlı bir andı. Ancak böylesi etkinlikleri özel pistlerde yapmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uşak 'a gelip bize bu heyecanı yaşatan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Uşak Motor Sporları Kulübü Başkanı Mümtaz Pak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak 'ta ikincisi defa düzenlenen etkinliğe katılımın son derece yoğun olduğunu söyledi.

Otomobil sporlarının belli kurallar içinde yapıldığı zaman tehlikeli değil gayet heyecanlı olduğunu aktaran Pak, "Bugün müthiş bir kalabalık var. Amacımız, kapalı ve güvenli alanda otomobil sporlarının yapılabileceğini ama normal trafikte kurallara uyulması gerektiğini vurgulamak." diye konuştu.

Kalaba Alabalık Şampiyon Festival 

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