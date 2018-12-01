Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Down sendromluların azmi fotoğraf sergisinde - İZMİR

Down sendromluların azmi fotoğraf sergisinde - İZMİR

- Alışveriş merkezinde düzenlenen projeden detay görüntüler - Doç. Dr. Meral Özçınar ile röportaj - Yönetmen Kerem Kaban ile röportaj - Alışveriş merkezindeki down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesinden görüntüler - Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ile röportaj - Down Sendromlu çocuklarla röportajDown sendromluların azmi fotoğraf sergisinde - İzmir 'de "In Orchestra" isimli uluslararası proje kapsamındaki tiyatro ve gösterilerde rol alan down sendromluların etkinlikler sırasında çekilen fotoğrafları sergiye konu olduİZMİR (AA) - Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılmasını amaçlayan "In Orhestra" projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan sergide, fotoğraf sanatçıları Ali Savaş Topalak ve Yasin Sarı'nın eserleri sergilendi.Projenin Koordinatörü Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özçınar, projenin Erasmus tarafından finanse edildiğini ve mental yetersizlik yaşayan bireylere yönelik uygulandığını belirtti.
Amaçlarının engelli bireylerin eğitim ve çalışma hayatına entegre olabilmelerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Özçınar, projeye İtalya'dan müzikal orkestra, Fransa'dan da sanatsal multimedya alanında ekiplerin dahil edildiğini söyledi.

Özçınar, serginin de projenin bir adımı olduğu bilgisini vererek, şunları ifade etti:"Proje 2016 yılında başladı ve 2019'da bitecek. Amacımız bir tiyatro oyunu çıkarmak ve 2019 yılında Floransa'da yapılacak bir festivale bu oyunla katılmak. Farklı ülkelerden farklı projeler bu festivalde buluşacak. Deneyimlerimizi paylaşacak ve aynı sorunları yaşayan çocukları bir araya getireceğiz. Oyunumuzu çıkarmak üzereyiz."Projenin çocuklar için de fayda sağladığını gözlemlediklerini dile getiren Özçınar, tiyatro ve gösterilerde rol alan, etkinliklere katılan down sendromluların çalışma sürecini anlatan fotoğraf sergisinin de bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.
Projeye destek veren Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kerem Kaban da bir senedir önemli çalışmalara imza attıklarını bu sergiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, çocuklarının başarılı olmaktan gurur duyduğunu aktardı.Rodoplu, serginin açıldığı alışveriş merkezinde yer alan ve down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesi'nin maddi sorunlar nedeniyle kapanmasını istemeyen çok sayıda insanın desteğini aldıklarını, sorunun çözüme kavuşacağına inandıklarını söyledi.

Farkındalık Fotoğraf Sergisi Uluslararası Tiyatro Oyunu Alışveriş Merkezi 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı