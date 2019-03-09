Doğuda kış Muş ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı

- Karla Mücadele ekiplerini yol açma çalışmasından genel görüntüler - Vatandaş Abdurrahim Yasun konuşması - İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Demir'in konuşması Muş 'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım