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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğuda kış Muş ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğuda kış Muş ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı

- Karla Mücadele ekiplerini yol açma çalışmasından genel görüntüler - Vatandaş Abdurrahim Yasun konuşması - İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Demir'in konuşması Muş 'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi.

Bild Karla Mücadele 

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