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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğu Akdeniz'de sıcak hava - HATAY

Doğu Akdeniz'de sıcak hava - HATAY

- Hatay 'da cadde ve sokaklardan detaylar - Parklardan görüntü ve detaylar - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde boş cadde ve sokaklar - Denize giren çocuklar - Banklarda uyuya kalan vatandaşlar - Ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışanlar - Gezi tekneleriyle körfeze açılanlarDoğu Akdeniz'de sıcak hava - Sıcak hava ve nemin etkili olduğu Hatay 'da cadde ve sokaklar boş kalırken, mesire yerlerinde yoğunluk yaşandıHATAY (AA) - Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu. Hatay 'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de sıcak hava ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Hava sıcaklığının 32 dereceye ve nem oranının yüzde 70'e kadar çıktığı Hatay 'da vatandaşlar tatil beldeleri ve yaylalara akın ederken, kentte kalanlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar gölgelik alanlardaki banklarda uyurken bazıları da serinlemek için tur tekneleriyle İskenderun Körfezi'ne açıldı.

Körfez Gölgeli 

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