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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğada yaralı halde bulunan hayvanlar tedavilerinin ardından yaban hayata böyle döndü

Doğada yaralı halde bulunan hayvanlar tedavilerinin ardından yaban hayata böyle döndü

Çakalın doğaya salınması

Rehabilitasyon Kafa Travması Semptom Çakal Hayvan 

-Sincapın ağaca bırakılması
-Kuşların salınması

( BURSA )- Yaralı çakal tedavinin ardından doğaya bırakıldı BURSA - Doğada yaralı halde bulunan hayvanlar, yapılan tedavilerinin ardından doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavileri yapılan aralarında kuşların da olduğu hayvanların doğal ortamlarına dönme anları böyle görüntülendi. Yaklaşık 1 yıl önce kafa travması geçirmiş bir halde bulunan ve ilk geldiğinde şiddetli sinirsel semptomlar gösteren bir Çakal, Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan tedavi ve rehabilitasyon süreci sonunda tekrar bulunduğu yaşam alanına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekipleri doğal hayatta yaşanan hasta hayvan bildirimleri olduğu zaman onların tedavilerini uygulayıp bakım ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına yeniden bırakılmasına destek verirken, son bir ay içerisinde 1 adet kızıl sincap, 6 adet kaya güvercini, 1 adet kumru ve 1 adet martı tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya salındığını açıkladı.

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