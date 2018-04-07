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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Din görevlilerinden Kur'an ziyafeti ve tasavvuf musikisi dinletisi - KÜTAHYA

Din görevlilerinden Kur'an ziyafeti ve tasavvuf musikisi dinletisi - KÜTAHYA

- Din görevlilerinden Kur’an ziyafeti ve Tasavvuf Musikisi dinletisi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek'in konuşması - Kur'an ziyafeti ve tasavvuf musikisi dinletisi - Kursiyerlere belgelerin verilmesi - Dua edilmesiDin görevlilerinden Kur'an ziyafeti ve tasavvuf musikisi dinletisiKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da, din görevlilerine yönelik düzenlenen Tashih - i Huruf kursuna katılarak 6 aylık eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden oluşan koro, tasavvuf musikisi dinletisi ile Kur'an ziyafeti sundu.Diyanet İşleri Başkanlığı Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Tashih - i Huruf kursuna katılan din görevlileri için Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı'nda mezuniyet programı düzenledi.
Kur’an - ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan merkez müdürü Fatih Karazeybek, Tashih - i Huruf kursunun Diyanet İşleri Başkanlığınca 8 yıl önce başlatıldığını belirtti.
Kursta, sınavla alınan din görevlilerine çeşitli eğitimler verildiğini dile getiren Karazeybek, şöyle konuştu:"Başkanlığımız, Kur'an - ı Kerim'i en güzel şekilde okuma ve bu noktada kendimizi geliştirme amacıyla böyle bir kurs düzenliyor ve hamdolsun 8 yıldan beri de devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce ilimizde Evliya Çelebi Eğitim Merkezimizi açınca biz de bu kursun şehrimizde açılması için başkanlığımızdan talepte bulunduk. Sağolsunlar bizi geri çevirmediler. Kütahya mızda, merkez camilerimizde görev yapan ve yapılan sınav neticesinde başarılı olup bu kursa katılma hakkı elde eden 16 kardeşimize 6 ay boyunca eğitimler verildi.
"Karazeybek, eğitim süreci boyunca alanında uzman eğitim görevlisi hocalar tarafından kıraat ilmi hakkında temel bilgiler, Kur'an - ı Kerim'i nitelikli okuma becerisi, sesi daha iyi kullanma ve makamları icra edebilme bilgi ve becerisi gibi birçok konuda eğitimler verildiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından, kursa katılan din görevlilerinden oluşan koro, İhlas Camisi İmam Hatibi Süleyman Ceyhan şefliğinde, tasavvuf musikisi ve ilahi dinletisi ile Kur'an - ı Kerim ziyafeti sundu.Programa, din görevlileri ile vatandaşlar ilgi gösterdi.Daha sonra, kurstan başarı ile mezun olan din görevlilerine belgeleri Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından verildi.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

İhlas Mezuniyet Hamdolsun Nitelik Tasavvuf 

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