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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

çiçekten görüntü

-genel görüntüler
-vatandaş ile röportaj
-detaylar

( ORDU -ÖZEL) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ömründe bir kez çiçek açan 'agave kaktüsü' dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı. Fatsa Belediyesi tarafından 2005 yılında dikilen ve 'yüzyıl bitkisi' olarak adlandırılan agave kaktüsü, dikildikten tam 14 yıl sonra çiçek açtı. 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan agave bitkisi, Fatsa ilçesinde 8 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı. Halk arasında 'sabır otu' ve 'yüzyıl bitkisi' olarak adlandırılan kaktüs, çiçeğindeki tohumların toprağa düşmesiyle yeniden yeşeriyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan parka 14 yıl önce ekildikten sonra çiçek açan kaktüsü bitkilere meraklı olan Abdullah Sefa Çelik, “UNESCO’nun dünya miras listesinde olduğunu biliyorum bu özel kaktüsün. 60 ile 100 yıl arasında ömrü oluyor bu kaktüsün. Ömründe ise 1 defa çiçek açıyor. Fatsa ilçemizde böyle bir farklı bitkinin olması sevindirici. Halkımız da gelip buradaki parkta görebilir. Bu bitki türünü biliyordum, bir hafta öncesinde de Osmaniye'de bu çiçekle ilgili haber okudum. Daha da ilgimi çekti. Agave kaktüsü özel bir çiçek. Buradaki bu olay çok nadir rastlanacak bir durum” dedi.
Vatandaşlar agave kaktüsü ile selfie yapmayı da ihmal etmediler.
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