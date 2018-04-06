''Devlet Tiyatroları genç oyun yazarı yetiştiriyor'' - ERZURUM
: - Güzel Sanatlar Fakültesinden düzenlenen programdan görüntü - Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması - Diğer konuşmalar - Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç'un genç yazarlara tecrübelerini anlattıDevlet Tiyatroları genç oyun yazarı yetiştiriyor - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt: - "Genç yazarlarımızı destekliyoruz. Bu sene yine daha önce devlet tiyatrosunda hiç oynanmamış, yazarlarımızın eserleriyle 12 bölge tiyatromuzu açacağız""Ne kadar Türk tiyatrosuna yeni yazar kazandırırsak, o kadar mutlu oluruz. Bu çok kıymetli bir şey. Türkiye'nin her tarafından yeni yazarlar çıkmalı"ERZURUM (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, genç yazarları desteklediklerini belirterek, "Bu sene yine daha önce devlet tiyatrosunda hiç oynanmamış, yazarlarımızın eserleriyle 12 bölge tiyatromuzu açacağız." dedi. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye'deki yazın alanının yaygınlaşması amacıyla hazırlanan "Oyun Yazarlığı" projesi kapsamında Erzurum 'da genç yazarlara yönelik düzenlenecek atölye çalışmasının açılışı yapıldı. Erzurum Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde, Gösteri Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda projeden faydalanacak Atatürk Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü son sınıf öğrencilerine programın detayları anlatıldı.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, programın açılışında yaptığı konuşmada, devlet tiyatrosunun misyonunun farklı olduğunu ve genç yazarları desteklediğini söyledi.
- "Dizi yazar gibi senaryo yazmayın"Dizi senaryosu yazar gibi bir oyunun yazılmaması gerektiğini ifade eden Kurt, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:"Bir eser değerlendirirken, bir eserin konusu ne kadar zenginse anlatımı ne kadar iyiyse o eserde karakter çeşitliliği varsa eser olur. Bizim eserlerimize baktığınız zaman oyunlardaki karakterler tip üzerine... Bir Shakespeare'in Macbeth'inde bir kapıcı rolü oynuyorsunuz, müthiş bir karakter derinliği var. Ama bizim eserlere baktığınız zaman hep tip hep tip...O yüzden çok özen göstermemiz lazım." - "Yeni yazarlara, genç yazarlara çok önem veriyoruz"Kurt, Anadolu'dan çıkmış devlet tiyatrosunda çalışan bir sanatçı, yönetici olarak Türk tiyatrosunu çok önemsediğini belirterek, yazarların, öğrencilerin çok zeki olduğunu ve çok güzel eserler üreteceğini düşündüğünü dile getirdi.Türk tiyatrosunun gelişimi için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını aktaran Kurt, şunları söyledi:"Türkiye'nin her tarafından yeni yazarlar çıkmalı. Türk kültürünün sandıklar dolusu hazinesi var. Yazmaktan korkmayın, mutlaka sizin yazdığınız eseri birisi bulur, gün yüzüne çıkartır. Genç yazarlarımızı destekliyoruz. Bu sene yine daha önce devlet tiyatrosunda hiç oynanmamış, yazarlarımızın eserleriyle 12 bölge tiyatromuzu açacağız. Yeni yazarlara, genç yazarlara çok önem veriyoruz."Kurt, genç yazarlara durmadan oyun yazmalarını isteyerek, kendilerinin bunları değerlendireceğini ve gün yüzüne çıkaracaklarını sözlerine ekledi.Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç da genç yazarlara tecrübelerini aktardı, oyun yazarlığının önemini anlattı.Programa, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ve Atatürk Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı Ayşe Pınar Aras başta olmak üzere çok sayıda dramaturg, yönetmen ve öğretim görevlisi katıldı.