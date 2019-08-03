Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukları ve kuzularıyla Van Gölü'nde serinledi - VAN

Çocukları ve kuzularıyla Van Gölü'nde serinledi - VAN



: - Kuzuların Van Gölü'ne sokulması - Şalvan ve çocuklarının kuzuları yıkaması ve yüzmesi - Ramazan Şalvan ile röportajÇocukları ve kuzularıyla Van Gölü'nde serinledi - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van 'da bir vatandaş, sıcaktan etkilenen çocuklarını ve hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürerek serinletmeye çalıştıVAN (AA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van 'da, bir vatandaş, sıcaktan etkilenen çocuklarını ve hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürdü.Edremit ilçesinin Köşk Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ramazan Şalvan, sıcaktan bunalan çocuklarını ve kuzularını alarak Van Gölü sahiline getirdi.Kuzularını tek tek gölde yıkayan Şalvan, bir yandan da çocuklarıyla yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.Şalvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl suyunun şifalı olduğunu belirterek, "Hava çok sıcak, hem biz hem de hayvanlarım göle girerek serinlemeye çalıştık. Kuzularımı gölde yıkadım. Göl suyu cilde ve hayvanlara çok iyi geliyor. Özellikle hayvanlarda bit ve pire varsa bu sodalı su temizliyor. Büyüklerimiz de hayvanlarını Van Gölü'nde yıkardı. Biz de yaz aylarında hayvanlarımızı haftada birkaç defa getiriyoruz." ifadelerini kullandı.Şalvan'ın çocukları Yasir ve Esmanur da gölde kuzuları yıkayarak hem eğlendiklerini hem de serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Yüzme Muhabir Hayvancılık Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı