Çocuklar ve ailelerini camide buluşturan etkinlik - ŞIRNAK
- Çocuklar ve ailelerini camide buluşturan etkinlik - Kur'an - ı Kerim okunması - İlahilerin okunması - Duaların yapılması - İkramların yapılması - Yapılan konuşmalarÇocuklar ve ailelerini camide buluşturan etkinlikŞIRNAK (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan, "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" etkinliği kapsamında Şırnak 'ın Silopi ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler camide aileleriyle buluştu.Silopi Çarşı Camisinde düzenlenen etkinlikte ilçe ve köylerdeki tüm erkek ve kız Kur'an kursu öğrencileri aileleriyle bir araya geldi, ilahiler seslendirdi.Kur'an - ı Kerim okunan programda çeşitli ikramlarda bulunuldu.Müftülük personeli tarafından çocuklara cami adabı ile ilgili bilgilendirme yapılırken, ailelere de çocuklarıyla daha çok ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunuldu.İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan, yaptığı konuşmada, yozlaşan toplumda ilgisiz bırakılan çocukların düştüğü kötü durumları bazı örneklerle anlattı.Kur'an kursu öğrencilerinden Zeynep Öztürk, Kur'an öğrenerek güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür programların daha sık yapılmasını istediklerini söyledi.
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