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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çocuklar İznik sahilini temizledi

Çocuklar İznik sahilini temizledi

İL MÜDÜRÜ İLE RÖP.

Ayetler Turab Çevre Temizliği Akkale Irak 

-ÇOCUKLARIN SAHİL TEMİZLEMESİ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde çocuklar göl sahilini temizledi. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından düzenlenen "Çocuk Gözüyle Yarınlarımız Çalıştayı" İznik DSİ tesislerinde yapıldı. "Çevre ve çocuk ilişkisi (Sıfır Atık), Yarının Eğitim Sistemi, Yarının Medyası, Kültürel Miras" konularının işlendiği çalıştaya Aydın, Ankara, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Muğla illerinden 20'si Türk, 10'u Suriyeli toplam 30 çocuk katıldı.
"Bugünün çocuklarının yarının çocuklarına bırakacakları daha temiz bir dünya için el ele kampanyası" dahilinde İznik sahilinde çevre temizliği yapıldı. Çalıştayın açılışını Bursa Aile,Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş yaptı. İznik Belediyesi Başkan Vekili Zeliha Peşte, Yalova Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ve müdür yardımcılarının katıldığı programda çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı. Erkut Öneş, "Çalıştayımızı İznik'te yapmak istedik. Çeşitli vilayetlerden gelen çocuklarımız İznik'i de tanısın istedik. Çalıştayımızı 4 ana başlıkta değerlendirdik. Bunların en önemlisi de çevre. Çevre bizim için çok mühim. Çevremizi temiz tutmalıyız. Atıkları geri dönüşe kazandırabilirsek, biz dünya üzerinde daha fazla kalacak ve daha güzel ortamlar oluşturabilecek yerler yapabiliriz. Çocuklarımıza bunları aşıladık. Çocuklarımızla İznik gölünün etrafını temizledik. Dünyamızı koruyalım" dedi.
Program sonun da çocuklar İznik sahilini temizledi.
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