Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine 'Haykırış' - BURSA
Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine "Haykırış" - BURSA - Genç yetenek Arya Su Gülenç'in konuşması - Konserden detaylarÇocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine "Haykırış" - "Piyanonun çocuk yeteneği" olarak bilinen, uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, son yıllarda artan küresel iklim değişikliklerine dikkati çekmek için "Haykırış" isimli bir eser besteledi - Arya Su Gülenç: - "Sesini duyuramayan canlılar için bu parçayı hazırladım. Dünya bizim tek ortak evimiz ve bu evimizi kirletmemeliyiz, onu korumalıyız."BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Piyanodaki üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Haykırış" isimli eser besteledi.Son yıllarda artan küresel iklim değişiklikleri dünyanın birçok yerinde farklı şekillerde tepkiler gösteriliyor. Bursa 'da yaşayan Mithatpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç de, iklim aktivisti Greta Thunberg'in çalışmalarından esinlenerek piyanosuyla "Haykırış" isimli eseri besteledi.Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano hediye ettiği Gülenç, en büyük destekçisi olan babası Ümit Gülenç'in de desteğiyle toplumsal konularda da fark oluşturan bir sanatçı olmayı hedefliyor.Gülenç, yeni eserini Bursa Çevre Platformu ve Kent Konseyi'nin etkinliğinde kendisi gibi öğrenci olan akranlarıyla paylaştı.Piyanoda iklim değişikliğine dikkati çekmek için bestelediği eseri icra eden Gülenç, dinleyenler tarafından beğeni topladı. - "Dünya bizim tek ortak evimiz ve bu evimizi kirletmemeliyiz"Arya Su Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sesini duyuramayan canlılar için bu parçayı hazırladım" diyerek, amacının küresel iklim değişikliklerine dikkati çekmek olduğunu söyledi.
Küresel iklim deşikliğinden etkilenen canlıların sesi olmaka için parçanın adını "Haykırış" koyduğunu dile getiren Gülenç, "Dünya bizim tek ortak evimiz ve bu evimizi kirletmemeliyiz, onu korumalıyız." diye konuştu. Eseriyle akranlarına da bir mesaj vermek istediğini kaydeden Arya Su Gülenç, "Yaşıtlarıma şu mesajı vermek istiyorum, doğayı korumalıyız, fosil yakıt tüketimini azaltmalıyız, rüzgar enerjisiyle, güneş enerjisiyle çalışan araçlar üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Çocuy müzisyen Arya Su Gülenç, dünyaca ünlü bir besteci ve piyanist olmayı amaçladığını belirtti. Müzik dünyasının prestijli salonlarında piyano çalma hedefinin de bulunduğunu ifade eden Gülenç, "Sanatçılar insani konularda dikkat çekebilmeli, sanatçılar bir fark yaratmalı" dedi. - Bestelerini Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanoyla hazırlıyorÇEV Sanat'ta Fazıl Say, Bülent Evcil, Cihat Aşkın ve İbrahim Yazıcı gibi dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği çocuklardan oluşan ''Genç Yetenekler Projesi"nde yer alan Gülenç, son iki yıldır da uluslararası müzik yarışmalarında Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve ABD'de konserler verdi.Neredeyse katıldığı her uluslararası yarışmadan dereceyle dönen Arya Su Gülenç, bundan sonraki süreçte yarışmalara hazırlığını Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanosuyla yapacak.Arya Su Gülenç, Türkiye'nin adını yurt dışında duyuran yetenekli ve gelecek vaat eden bir sanatçı olma yolunda New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci olmuştu.Gülenç, "Piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilirken, birçok ülkeden katılımcının bulunduğu dünyaca ünlü Carnegie Hall'da da konser vermişti.
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