Çocuk eliyle sokaklar yeşilleniyor

-TEMA Erdemli Temsilcisi Murat Başer ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun bilgilendirme konuşması

-Belediye Başkanın çocuklarla fidan dikmesi

-Fidan dikenlerden detaylar

-Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röp.

-TEMA Erdemli Temsilcisi Murat Başer ile röp.

-Çocuklarla röp.

-Bir polis memurununda fidan dikiminde çocuklara yardımcı olması



( MERSİN )- Erdemli Belediyesi ile TEMA Vakfı işbirliğiyle kent merkezinde bin fidan daha toprakla buluştu- Proje kapsamında ilçe merkezinde çocuk eliyle 5 yılda 5 bin fidan toprakla buluşacak MERSİN



- Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye TEMA işbirliğinde 'Erdemli'yi Yeşillendirme Projesi'nde bu yıl bin fidan daha çocuk eliyle toprakla buluşuyor. Etkinlikler kapsamında 105 öğrenci, 25 TEMA gönüllüsü ve belediye ekipleriyle kent merkezinde toplam bin fidanı toprakla buluşturmaya başladı.

2017 yılında başlayan ve 5 yıl sürecek proje sonunda kent merkezinde toplamda 5 bin fidan çocuk eliyle toprakla buluşacak. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe merkezinin yeşillendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız sürdüğünü, çocuklarında bu projede yer almasının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.



Başkan Tollu, "Erdemlimizin tüm sokakları beton olmadan önce yemyeşil limon bahçeleriydi. Limon bahçelerinin yerini malumunuz inşaatlar aldı. Elbette insan nüfusu arttıkça inşaatlar olacak, insanların barınma problemi çözülecek. Limon bahçelerini belki yerine getiremeyiz ama düzenlemesini yaptığımız sokaklara düzenlemesini yaptığımız kaldırımlara, düzenlemesini yaptığımız caddelere ağaç dikmeye gayret ediyoruz. Geçen yıl binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Bu senede aynı düşünceyi sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince Erdemli’nin tamamını her sokak ve caddesini, tabiri caizse bir kök ağaç dikeceğimiz bir mekan bulduğumuzda orayı yemyeşil yapacağız" dedi.

TEMA Vakfı Erdemli Temsilcisi Murat Başer ise, "Erdemli’yi yeşillendirmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Erdemli bırakmak amacıyla bu faaliyeti yerine getiriyoruz. Teknolojinin getirdiği, betonlaşmanın getirdiği olumsuzlukları ağaçlandırma ile yeneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar ise, sokakları yeşillendirmek için gerçekleştirilen faaliyete katıldıkları için mutlu olduklarını, daha yeşil bir çevrede yaşamak istediklerini dile getirdi.

