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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çin’de Devrim Erbil’in İstanbul sergisi - PEKİN

Çin’de Devrim Erbil’in İstanbul sergisi - PEKİN

- Resimlerden ve ziyaretçilerden görüntüler - Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in konuşmasıPEKİN (AA) - Ressam Devrim Erbil’in İstanbul konulu soyut resimleri Pekin ’de sanatseverlerle buluştu.Peninsula Otel’de Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen sergiye Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.
Ressam Erbil, sağlık sorunları nedeniyle sergiye gelmedi.Serginin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Önen, 2018 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından "Çin’de Türkiye Turizm Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatarak bu serginin Çin ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri açısından çok iyi bir zamanda gerçekleştirildiğini söyledi.

Önen, ressam Erbil’in Türkiye’de çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden biri olduğunu, Türk ressamın farklı sanat alanlarındaki başarılı çalışmaları ve dünya çapındaki eserleriyle çok üretken bir sanatçı olduğunu dile getirdi.Önen, ayrıca etkinliğe katılan sanatseverleri, Pekin ’de 17 Nisan’da Anadolu Ateşi adlı dans grubunun yapacağı gösteriyle başlayacak "Çin’de Türkiye Turizm Yılı" açılışına davet etti.Ayasofya, Sultanahmet Cami ve İstanbul'da bulunan çeşitli tarihi eserlerin soyut resim çalışmalarından toplam 22 eserin bulunduğu sergi 10 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.Devlet Sanatçısı ressam Devrim Erbil, çağdaş sanat eserleri ile biliniyor. 82 yaşında olan sanatçının eserleri yurt içi ve yurt dışında pek çok sergide sanatseverler ile buluştu.

Ressam Sofya Yurt Dışı Ziyaretçiler 

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