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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çevre katliamına neden olan fabrikalara 360 bin TL ceza kesildi

Çevre katliamına neden olan fabrikalara 360 bin TL ceza kesildi

drone görüntüleri

Fabrika Para Cezası Kimya Oksijen Katliam 

-balıkların görüntüsü

( KARABÜK ) -- Barajdaki toplu balık ölümlerinin nedeni olan fabrikalara ceza yağdı KARABÜK

- Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölünde irili ufaklı binlerce balığın telef olmasına neden olduğu iddia edilen deri fabrikalarına Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Bulduk Köyü'ne yakın barajda görülen toplu balık ölümleri vatandaşların tepkisini çekti. Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir fabrikadan gelen kimyasal atık ve oksijen yetersizliğinden dolayı irili ufaklı binlerce balık telef olmuştu. Suyun renginin siyaha döndüğü ve kötü kokunun yayıldığı barajda artan balık ölümleri üzerine Karabük ve Bolu’daki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gölde inceleme çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplu balık ölümlerine neden olduğu iddia edilen Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki 30 fabrikaya toplam 360 bin TL ceza kesildiği öğrenildi. (RB-OA-
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