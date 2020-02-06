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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çerkezköy'de su borusu patladı

Çerkezköy'de su borusu patladı

su altında kalan cadde

Güzergah Su Kesintisi Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-çalışmalardan görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı su borusunun patlaması üzerine cadde sular altında kaldı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinin en kalabalık caddelerinden Öztrak Caddesinde yaşanan su borusu patlaması nedeniyle tüm ilçede sular kesildi. Patlama sonrası cadde göle dönerken, akan suyun şiddetiyle yoldaki asfaltlarda söküldü. Tüm mahallelerde sular 1 saatliğine kesildi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, patlama sonrasında arızayı gidermek üzere olay yerine geldi. Çerkezköy Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekipleri tarafından trafik kontrol altına alınarak, arızanın çözümlenmesi beklendi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçede kısa süreli su kesintisi olacağını belirterek, “Çalışmalar nedeniyle tüm ilçemizde 1 saat su kesintisi olacak. Ardından su verilecek ve tahmini olarak 3 mahallemize 3,5 saat daha su kesintisi olacak. TESKİ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Arıza kontrol altına alındı Su arızası TESKİ ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Su arızasının çözümlenmesinin ardından kalan 3 mahalleye de su verileceği belirtildi. Öte yandan çalışmalar nedeniyle trafik akışı da farklı güzergahlardan sağlandı (HG-
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