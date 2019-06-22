Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Carmina Burana'ya Konya'da büyük ilgi

'Carmina Burana'ya Konya'da büyük ilgi

"Carmina Burana"ya Konya 'da büyük ilgi - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının salona girişi - Salondan ve dinleyicilerden detaylar - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinden görüntüler - Şef Rengim Gökmen'den detaylar - Seyicilerin alkışlaması"Carmina Burana"ya Konya 'da büyük ilgi - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı sahne kantatını Konya lı müzikseverlerle buluşturdu - Konseri izlemeye gelenler, orkestrayı dakikalarca alkışladıKONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı sahne kantatını Konya lı müzikseverlerle buluşturdu.Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, 2 bini aşkın müziksever izledi.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilen orkestrada, koro repertuvarının en ünlü eseri Carmina Burana dinleyicilerin beğenisini kazandı.Korosunu, Şef Burak Onur Erdem'in hazırladığı eserin solistleri ise soprano Görkem Ezgi Yıldırım, kontrtenor Kaan Buldular ve bariton Faik Mansuroğlu oldu. Solistlerin sahnedeki 165 kişilik kadro ile seslendirdiği görkemli eser izleyicilerden büyük alkış aldı.2 bin 200 koltuk kapasiteli Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser için satışa çıkarılan biletlerin dakikalar içinde tükenmesi sonucu ise bugün için tek seferlik planlanan konserin yarın akşam da aynı salonda tekrarlanacağı öğrenildi.

Bariton Seferli Toryum Şili Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 YaşındaKafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
İstanbulda Sağanak Yağış Etkili Olduİstanbulda Sağanak Yağış Etkili Oldu
8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem
Tatilciler Dönüşe GeçtiTatilciler Dönüşe Geçti
Karakeçili Yörükleri Yayla YolundaKarakeçili Yörükleri Yayla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı